В.о. глави МВС Клименко: «зробимо все, щоб країна працювала стабільно»

Голова Нацполіції Ігор Клименко, якого призначили в.о. міністра внутрішніх справ, заявив, що колектив МВС «зробить все, щоб країна працювала стабільно».



«На сьогодні наша основна задача – продовження тієї лінії. політики МВС, яку започаткував та успішно впроваджував міністр Монастирський. Ми зробимо все, наш колектив МВС – Нацполіції, ДСНС, Нацгвардії, Прикордонної служби, Міграційної служби, – зробимо все, щоб країна працював стабільно, щоб кожен громадянин України відчував безпеку, щоб наша країна відчувала, що ми стоїмо на її захисті», – заявив він в ефірі національного телемарафону.

Клименко уточнив, що залишатиметься на чолі Нацполіції та буде виконувати обов'язки глави МВС.



18 січня Кабмін призначив Ігоря Клименка заступником міністра внутрішніх справ і поклав на нього виконання обов’язків глави МВС.

Вранці 18 січня у Броварах Київської області поруч із дитячим садком та 14-поверховим житловим будинком впав гвинтокрил Держслужби з надзвичайних ситуацій. За уточненими даними, внаслідок падіння гелікоптера загинули 14 людей, з них одна дитина та 9 людей, які перебували на борту. Постраждали 25 людей, з них 11 дітей. Пошуково-рятувальні роботи вже завершили.

На борту вертольота, який розбився, було керівництво МВС. Загинув міністр Денис Монастирський, перший заступник міністра Євген Єнін і державний секретар МВС Юрій Лубкович. В Офісі президента заявили, що керівництво МВС прямувало «в одну з гарячих точок».

У ДСНС запевнили, що екіпаж судна був підготовлений і мав необхідні години нальотів. В СБУ заявили, що серед версій трагедії: порушення правил польоту, технічна несправність гелікоптера та умисні дії щодо знищення транспортного засобу.