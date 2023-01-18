Авіакатастрофа в Броварах: серед загиблих – діти й керівництво МВС (фотосвідчення)

У Броварах на Київщині вранці 18 січня поблизу дитячого садка впав гвинтокрил, спалахнула пожежа.
У результаті падіння гвинтокрила загинули 17 людей.
Серед загиблих – діти та керівництво МВС України: міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, перший заступник міністра Євген Єнін, держсекретар Юрій Лубкович.
На місці працює ДСНС. Наразі причини падіння гвинокрила невідомі.
Генпрокуратура розглядає всі можливі версії.
Служба безпеки України повідомила про відкриття провадження. (Джерело: Reuters)