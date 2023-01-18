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Авіакатастрофа в Броварах: серед загиблих – діти й керівництво МВС (фотосвідчення)

У Броварах на Київщині вранці 18 січня поблизу дитячого садка впав гвинтокрил, спалахнула пожежа.

У результаті падіння гвинтокрила загинули 17 людей.

Серед загиблих – діти та керівництво МВС України: міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, перший заступник міністра Євген Єнін, держсекретар Юрій Лубкович.

На місці працює ДСНС. Наразі причини падіння гвинокрила невідомі.

Генпрокуратура розглядає всі можливі версії.

Служба безпеки України повідомила про відкриття провадження. (Джерело: Reuters)

За останніми даними Державної служби України з надзвичайних ситуацій, під час падіння гелікоптера в житловому районі Броварів Київської області загинули 17 людей (серед них &ndash; четверо дітей), травми отримали близько трьох десятків осіб (зокрема діти)
1 За останніми даними Державної служби України з надзвичайних ситуацій, під час падіння гелікоптера в житловому районі Броварів Київської області загинули 17 людей (серед них – четверо дітей), травми отримали близько трьох десятків осіб (зокрема діти)
Тіла загиблих лежать на землі на місці падіння гелікоптера в Броварах, 18 січня 2023 року
2 Тіла загиблих лежать на землі на місці падіння гелікоптера в Броварах, 18 січня 2023 року
Голова Нацполіції Ігор Клименко повідомив, що серед загиблих &ndash; міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, його заступник Євген Єнін і держсекретар Юрій Лубкович
3 Голова Нацполіції Ігор Клименко повідомив, що серед загиблих – міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, його заступник Євген Єнін і держсекретар Юрій Лубкович
Місцеві жителі плачуть на місці падіння гелікоптера. &laquo;Під час цієї трагедії в дитячому садку були діти і&hellip; персонал&raquo;, &ndash; написав у Telegram голова Київської області Олексій Кулеба
4 Місцеві жителі плачуть на місці падіння гелікоптера.

«Під час цієї трагедії в дитячому садку були діти і… персонал», – написав у Telegram голова Київської області Олексій Кулеба
Наразі причини катастрофи невідомі.&nbsp;
5 Наразі причини катастрофи невідомі. 
Повідомляється, що 9 із 16 загиблих перебували на борту гелікоптера ДСНС
6 Повідомляється, що 9 із 16 загиблих перебували на борту гелікоптера ДСНС
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На території дитячого садка на місці падіння гелікоптера видно тіла, накриті ковдрами
8 На території дитячого садка на місці падіння гелікоптера видно тіла, накриті ковдрами
&laquo;Поки що ми розглядаємо всі можливі версії аварії гелікоптера&raquo;, &ndash;&nbsp;повідомив генпрокурор Андрій Костін у Telegram. За його словами, слідство проводить СБУ. Служба безпеки України&nbsp;повідомила&nbsp;про відкриття провадження і про те, що розглядаються декілька версій&nbsp;падіння гелікоптера.
9 «Поки що ми розглядаємо всі можливі версії аварії гелікоптера», – повідомив генпрокурор Андрій Костін у Telegram.

За його словами, слідство проводить СБУ.

Служба безпеки України повідомила про відкриття провадження і про те, що розглядаються декілька версій падіння гелікоптера.

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