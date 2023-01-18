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Жертв падіння гелікоптера у Броварах може бути менше, зокрема дітей. Рятувальники озвучили нові дані

Останні години дані про жертв і потерпілих оновлюються (фото з місця падіння гелікоптера у Броварах, 18 січня 2023 року)

Державна служба з надзвичайних ситуацій оприлюднила оновлені дані щодо жертв внаслідок авіакатастрофи гелікоптера у Броварах. Це може бути свідченням того, що попередня цифра про більшу кількість загиблих не підтверджується. Втім поки не повідомлено про завершення робіт із розбору завалів, дані не можуть бути остаточними.

«Станом на 15:00, за уточненою інформацією, після проведення ідентифікації, на місці падіння вертольоту виявлено 14 загиблих осіб, з них 1 дитина та 9 осіб, які перебували на борту. Травмовано 25 осіб (з них 11 дітей), яких госпіталізовано до лікарень (інформація уточнюється). Тривають пошуково-рятувальні роботи підрозділами ДСНС у будівлі ДНЗ», – йдеться в повідомленні.

Станом на 14:00 ДСНС повідомляла про 17 загиблих у Броварах, в тому числі 4 дітей, і 25 травмованих (з них 11 дітей).

Вранці 18 січня у Броварах Київської області поруч із дитячим садком та 14-поверховим житловим будинком впав гвинтокрил Держслужби з надзвичайних ситуацій. У відомстві запевнили, що екіпаж судна був підготовлений і мав необхідні години нальотів. В СБУ заявили, що серед версій трагедії: порушення правил польоту, технічна несправність гелікоптера та умисні дії щодо знищення транспортного засобу.

Авіакатастрофа в Броварах: серед загиблих – дитина й керівництво МВС (фотосвідчення)
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Авіакатастрофа в Броварах: серед загиблих – дитина й керівництво МВС (фотосвідчення)

У Броварах на Київщині вранці 18 січня поблизу дитячого садка впав гвинтокрил, спалахнула пожежа.

На борту вертольота, який розбився, було керівництво МВС. Загинув міністр Денис Монастирський, перший заступник міністра Євген Єнін і державний секретар МВС Юрій Лубкович. В Офісі президента заявили, що керівництво МВС прямувало «в одну з гарячих точок».

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