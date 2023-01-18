Кількість загиблих у Броварах через падіння гелікоптера ДСНС зросла до 17. Доля однієї дитини невідома

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій повідомили, що до 17-ти зросла кількість загиблих через падіння гелікоптера у Броварах на Київщині. Такі дані станом на 14:00.

«Виявлено 17 загиблих осіб, з них 4 дитини та 9 осіб, які перебували на борту. Травмовано 25 осіб (з них 11 дітей), яких госпіталізовано до лікарень (інформація уточнюється). Тривають пошуково-рятувальні роботи підрозділами ДСНС у будівлі ДНЗ, доля одної дитини залишається невідомою», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що психологи надали допомогу понад півсотні людей на місці події. Там працює мобільна оперативна група.

Раніше влада Київської області заявила, що на місці трагедії ще триває розбір завалів.

Вранці 18 січня у Броварах Київської області поруч із дитячим садком та 14-поверховим житловим будинком впав гвинтокрил Держслужби з надзвичайних ситуацій. У відомстві запевнили, що екіпаж судна був підготовлений і мав необхідні години нальотів. В СБУ заявили, що серед версій трагедії: порушення правил польоту, технічна несправність гелікоптера та умисні дії щодо знищення транспортного засобу.

На борту вертольота, який розбився, було керівництво МВС. Загинув міністр Денис Монастирський, перший заступник міністра Євген Єнін і державний секретар МВС Юрій Лубкович. В Офісі президента заявили, що керівництво МВС прямувало «в одну з гарячих точок».