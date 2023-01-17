СБУ ідентифікувала співробітника ФСБ, який координував роботу «каральних органів» під час окупації Херсона

У Службі безпеки повідомили, що встановили особу представника російських спецслужб, який координував роботу «каральних органів» під час окупації російськими військами Херсона.

«Ним виявився кадровий співробітник 3-го відділу 9 управління Департаменту оперативної інформації 5-ї служби ФСБ Сергій Сініцин з позивним «Сабір». У березні минулого року він прибув до тимчасово захопленого Херсона для формування каральних органів місцевої окупаційної адміністрації. Перебуваючи у складі так званої «временной оперативной группы № 8», посадовець брав безпосередню участь у створенні підконтрольного Москві «главного управления МВД Херсонской области». Саме це псевдоутворення виконує завдання Кремля щодо проведення масових репресій проти мешканців захоплених районів півдня України», – розповіли у СБУ.

В СБУ кажуть, що чоловік «погоджував призначення керівників та «оперскладу» окупаційного органу, а потім координував їхні каральні рейди проти громадян». «Зафіксовано факти викрадення і катування людей», додали у відомстві.

«Крім того зловмисник займався створенням російського агентурного апарату для проведення розвідувально-підривної діяльності в регіоні. Для цього намагався вербувати колишніх правоохоронців та місцевих чиновників. За вказівкою «Сабіра» вони мали виявляти і «зливати» агресору місця перебування учасників руху опору… За оперативними даними, під час звільнення Херсона представник ФСЬ разом з іншими російськими загарбниками втік на лівий берег річки Дніпро», – йдеться в повідомленні.

В СБУ зазначили, що фігуранту оголосили про підозру за статтею про посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, і нині «тривають комплексні заходи для притягнення винного до відповідальності».

11 листопада 2022 року Міноборони України повідомило, що Херсон повертається під контроль української армії. У центрі міста підняли український прапор. Відтоді в місті регулярно затримують людей, яких підозрюють у співпраці з російською окупаційною адміністрацією.