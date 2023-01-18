СБУ ідентифікувала ватажка «кадирівців», який керував «каральними рейдами» на Луганщині

Служба безпеки повідомила, що встановила особу росіянина, який «чинив звірства» проти мирних людей після захоплення частини Луганської області.

«Встановлено, що він очолював один із підрозділів швидкого реагування «Ахмат» Росгвардії у Чеченській республіці і приховував своє справжнє ім’я під позивним «Лобзик». Завдяки проведеним слідчим та оперативним заходам СБУ з’ясувала установчі дані цієї особи. Під час окупації селища Макіївка Сватівського району рашист організовував викрадення і катування місцевих жителів. Таким чином загарбники намагались залякати людей і придушити рух опору в регіоні», – йдеться в повідомленні.

У СБУ повідомляють, що семеро «кадирівців» у квітні знущалися над мешканкою селища для отримання потрібної їм інформації, але «жінці вдалося вибратись із тимчасово окупованого селища на підконтрольну українській владі територію».

«Після звільнення населеного пункту співробітники СБУ зібрали беззаперечні докази вини ватажка окупаційного угруповання та його підлеглих. СБУ ретельно задокументувала факт причетності командира підрозділу та його підлеглих до вчинення злочину. Опитано свідків, отримано ксерокопії особистих документів зловмисника, встановлено його теперішнє місце перебування. За оперативними даними, наразі воєнний злочинець перебуває у тимчасово захопленому Енергодарі, де командує ворожою групою «ахмат-нефтеполк», – повідомили в СБУ.

Оголошено заочну підозру за статтею про «жорстоке поводження з цивільним населенням та інші порушення законів та звичаїв війни, вчинені за попередньою змовою групою осіб, а також віддання наказу про вчинення таких дій».

5 січня голова Луганської військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай повідомляв, що російські окупаційні сили на Луганщині закривають села, вивозять місцеве населення до обласного центру і піддають тортурам через підозри у коригуванні вогню ЗСУ по їхніх позиціях.