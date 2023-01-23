СБУ: у Києві затримали двох чоловіків, які «продавали» українські паспорти іноземцям

Служба безпеки України заявляє про затримання двох жителів Києва, які налагодили «схему фейкового набуття громадянства України». Про це повідомляє пресслужба відомства.



«Ділки представлялись співробітниками СБУ і пропонували іноземцям своє «сприяння» в отриманні українського паспорта. Для цього обіцяли своїм клієнтам використати начебто власні «зв’язки» у правоохоронних органах. Вартість «послуги» становила 10 тис. дол. Саме за таку суму учасники банди «гарантували» оформлення українського громадянства для росіянки, яка має посвідку тимчасового проживання на території нашої держави », – йдеться у повідомленні.



У СБУ кажуть, що «ділків» затримали під час передачі першої частини грошей за «паспорт».



За даними слідства, фігурантами виявились двоє жителів Києва. Триває розслідування для встановлення всіх обставин правопорушення і притягнення винних до відповідальності.

З 1 липня 2022 року почав діяти візовий режим для громадян Росії.