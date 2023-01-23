Керівники СБУ і ГУР провели нараду – її результати «найближчим часом відчує ворог»

Керівники Служби безпеки України Василь Малюк та Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов провели нараду, її результати вже «найближчим часом відчує ворог».



«Головне управління розвідки МО України та Служба безпеки України мають спільне бачення щодо заходів з оборони країни…Зокрема, сьогодні начальник ГУР МО України Кирило Буданов та очільник СБУ Василь Малюк провели спільну робочу нараду. Її результати вже найближчим часом побачать українці та відчує ворог», – заявила у фейсбуці пресслужба розвідки.

Також у ГУР інформацію про нібито непорозуміння між керівниками ГУР МО України та СБУ назвали «ворожими наративами, які спростовуються щоденною спільною роботою зі знешкодження ворога».



У СБУ повідомили, що наслідки сьогоднішньої спільної наради Василя Малюка та Кирила Буданова будуть «найкращим свідченням ефективної та злагодженої комунікації двох відомств».

«Головне, що у нас є спільне розуміння цілком конкретних кроків, які наближають перемогу України. Результати взаємодії СБУ та ГУР МО ворог дуже швидко відчує на собі – на окупантів чекають нові чергові сюрпризи», – зазначив Василь Малюк, якого цитує пресслужба СБУ.

Минулого тижня видання The Wall Street Journal опублікувало статтю, в якій розповіло, що розвідка України дізналася про те, що президент Росії Володимир Путін віддав наказ про повномасштабне вторгнення, зокрема про намір наступати на Київ, від українського фінансиста і розвідника Дениса Кірєєва.

Кірєєв брав участь у російсько-українських переговорах наприкінці лютого і був убитий у Києві на початку березня за нез’ясованих обставин.

За даними WSJ, у центрі Києва кілька автомобілів із агентами Служби безпеки України перехопили машину Кірєєва. Його охоронців роззброїли, а самого Кірєєва посадили у мікроавтобус та відвезли у невідомому напрямку. Приблизно через півтори години його знайшли мертвим.

Українські ЗМІ з посиланням на джерела писали, що його запідозрили у держзраді. Проте Головне розвідувальне управління (ГУР) Міноборони України повідомило, що Кірєєв був його співробітником і загинув під час виконання «спеціального завдання».

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Державне бюро розслідувань України, яке розслідує такі вбивства, відмовилося від коментарів для WSJ. Також відмовився коментувати начальник контррозвідки СБУ Олександр Поклад. За словами Буданова, у ніч перед переговорами у Білорусі з офісу Поклада дзвонили Кірєєву.

Протягом наступних місяців влада в Києві шукала російських агентів у своїх спецслужбах, пише WSJ. В Україні відкрили понад 650 справ про державну зраду за участю державних службовців.

Радіо Свобода звернулося за коментарем і до ДБР, і до СБУ, відповіді наразі не надходило.

Радник офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що українського банкіра Дениса Кірєєва вбили через те, що в перші дні війни силовим відомствам України бракувало координації.