Подоляк: банкіра Кірєєва вбили через брак координації між силовими структурами

Українського банкіра Дениса Кірєєва вбили 5 березня 2022 року через те, що в перші дні війни силовим відомствам України бракувало координації. Про це в інтервʼю Delfi розповів 19 січня радник офісу президента України Михайло Подоляк.

«Він мав стосунок до Головного управління розвідки, а його вбивство було повʼязане з тим, що не було єдиної координації між силовими структурами. Були певні претензії до нього з одного боку, а з іншого боку не встигли ці претензії врегулювати в діалоговому форматі… Це не повʼязано з роботою делегації та переговорним процесом як таким. Він не був агентом Росії», – зазначив Подоляк.

За даними видання The Wall Street Journal, 45-річний банкір Денис Кірєєв передав голові української розвідки (ГУР) Кирилу Буданову інформацію, яка допомогла захистити Київ. Зокрема, Кірєєв 23 лютого повідомив, що Володимир Путін віддав наказ про початок вторгнення в Україну. Крім того, йому була відома головна ціль удару – аеропорт «Антонов» під Києвом. Російське командування планувало захопити аеропорт, щоб потім перекинути туди війська та техніку для штурму української столиці. Саме туди 24 лютого російські військові гелікоптери висадили військовий десант.

За словами Буданова, завдяки отриманій ним від Кірєєва інформації вдалося перекинути до аеродрому додаткові сили. Після запеклих боїв аеродром стало неможливо використати як плацдарм для наступу на Київ. «Якби не Кірєєв, швидше за все, Київ був би взятий», – сказав голова ГУР виданню.

Пізніше Буданов запропонував Кірєєву взяти участь у російсько-українських переговорах у Білорусі у складі української делегації, оскільки той був знайомий із двома учасниками делегації Росії. Кірєєв розумів, що для нього ризиковано з’являтися у складі української делегації, і спочатку не хотів брати участь у переговорах, але пізніше погодився. Після його появи там усім став очевидним його зв’язок зі спецслужбами, але ситуація була критичною, сказав газеті Буданов.

5 березня, в день другого раунду переговорів Кірєєв разом зі своєю охороною та агентами військової розвідки, які теж мали брати участь у поїздці до Білорусі, вирушив на київський вокзал. Він попередив охоронців, що їм не варто втручатися у разі його арешту.

За даними WSJ, у центрі Києва кілька автомобілів із агентами Служби безпеки України перехопили машину Кірєєва. Його охоронців роззброїли, а самого Кірєєва посадили у мікроавтобус та відвезли у невідомому напрямку. Приблизно через півтори години його знайшли мертвим.

Українські ЗМІ з посиланням на джерела писали, що його запідозрили у держзраді. Проте Головне розвідувальне управління (ГУР) Міноборони України повідомило, що Кірєєв був його співробітником і загинув під час виконання «спеціального завдання».

За повідомленням ГУР, Кірєєв був одним із трьох розвідників, загиблих під час виконання спеціальних завдань. Окрім нього, ГУР повідомило про загибель Олексія Долі й капітана Збройних сил, Героя України Валерія Чибінєєва.

Дениса Кірєєва поховали як героя. Президент України Володимир Зеленський підписав документи про нагородження його посмертною медаллю за «винятковий внесок у захист державного суверенітету та державної безпеки».

Державне бюро розслідувань України, яке розслідує такі вбивства, відмовилося від коментарів для WSJ. Також відмовився комментувати начальник контррозвідки СБУ Олександр Поклад. За словами Буданова, у ніч перед переговорами у Білорусі з офісу Поклада дзвонили Кірєєву.

Протягом наступних місяців влада в Києві шукала російських агентів у своїх спецслужбах, пише WSJ. В Україні відкрили понад 650 справ про державну зраду за участю державних службовців.

В інтерв’ю The Wall Street Journal керівник ГУР Кирило Буданов розповів, що навесні 2021 особисто звернувся до Кірєєва з проханням спробувати влитися в російську військову розвідслужбу, використовуючи свої зв’язки і контакти. Кірєєв погодився на цю пропозицію і, за даними видання, почав їздити до Харківської області, де разом зі ще одним співробітником військової розвідки на машині перетинав кордон із Росією. Він повертався за кілька днів, після чого передавав зібрану інформацію Буданову.