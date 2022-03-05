Вбитий «учасник переговорів» Кірєєв був розвідником на спецзавданні – ГУР Міноборони

Загиблий 5 березня Денис Кірєєв був розвідником – це випливає із заяви Головного управління розвідки Міністерства оборони.

За повідомленням, Кірєєв був одним із трьох розвідників, загиблих під час виконання спеціальних завдань.

Окрім нього, ГУР повідомляє про загибель Олексія Долі та капітана Збройних сил, Героя України Валерія Чибінєєва.

«Вони загинули, захищаючи Україну, а їхній чин наблизив нас до перемоги!» – йдеться в коментарі управління.

ГУР не уточнює обставин загибелі Кірєєва, як і двох інших розвідників.

Раніше медіа повідомили про загибель колишнього банкіра Дениса Кірєєва нібито при спробі затримання Службою безпеки України. При цьому ширилися повідомлення, що він входив до української групи на переговорах із Росією і підозрювався у державній зраді.

Водночас офіційні джерела цю інформацію не коментували і не підтверджували.