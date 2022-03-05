Голова Одеської ОВА повідомив про третій за день збитий літак в області

На території Одеської області за день 5 березня збили три літаки, повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко.

«На даний час у нас підтвердження збиття вже трьох літаків РФ на території Одеської області. Затримано трьох льотчиків», – повідомив він.

Також голова обласної адміністрації звітував про завершення евакуації дітей-сиріт з Одещини до Польщі та Румунії та створення продовольчих складів у кожному районі області.

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Увечері в Генеральному штабі Збройних сил України повідомили, що станом на 18:00 5 березня українськими військовослужбовцями збито два російських літаки, п’ять вертольотів, один безпілотник, три льотчики взято у полон (один загинув).

2 березня Міноборони Росії вперше оприлюднило дані про втрати російських військ, що діють в Україні. Відомство повідомило, що вбитих – 498, поранених – 1597 людей. Незалежного підтвердження даних про втрати армії РФ в Україні наразі немає.