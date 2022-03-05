Через бомбардування російським літаком військового містечка у Харкові загинули 4 військових – Нацгвардія

Ввечері 5 березня російський літак скинув важкі авіаційні бомби на військове містечко 5-ї Слобожанської бригади у Харкові, через що загинули четверо військових, повідомило у фейсбуці Східне оперативно-територіальне об’єднання Національної гвардії України.

«Загинуло четверо військовослужбовців. Є поранені. Бійці бригади розчищають завали», – йдеться в повідомленні.

У Нацгвардії вказують: «Попри втрати та серйозне пошкодження інфраструктури, гвардійці стійко боронять Харків разом зі Збройними силами, Територіальною обороною, Національною поліцією та СБУ».

Раніше в Генштабі ЗСУ повідомили, що основні зусилля російські війська зосередили на оточенні Києва та Харкова. Влада Харкова повідомляє про постійний обстріл міста, в тому числі, житлових будинків і соціальних будівель.

Кремль раніше заявляв, що в ході своєї так званої «операції» не чіпатиме цивільних.