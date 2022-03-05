В Очакові збито російський Су-25, пілоти – в полоні – ВМС ЗСУ

Військово-морські сили Збройних сил України повідомили, що в Очакові Миколаївської області збито ще один військовий літак РФ.

«Російська Федерація вже не перший день намагається знищити місто Очаків, у тому числі, здійснюючи постійні авіаційні нальоти, залякуючи мирне населення. Але Україна мужньо обороняється. Так, сьогодні, 5 березня, під час чергового нальоту авіації один з наших військових моряків збив літак Російської Федерації, а саме Су-25. Пілотів взято у полон. Слід зазначити, що збитий літак вилетів у свій «останній» політ із захопленого у 2014 році аеродрому у місті Саки (Новофедорівка)», – йдеться в повідомленні.

Раніше сьогодні на Миколаївщині українські військові вже збили чотири російських вертольоти.

5 березня Генштаб ЗСУ повідомив, що російська армія за час вторгнення в Україну орієнтовно втратила понад 10 тисяч військовослужбовців (загиблими і пораненими), а також 269 танків, 945 бойових броньованих машин, 105 артилерійських систем, 50 РСЗВ, 19 засобів ППО, 39 літаків, 40 гелікоптерів.

«Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій», – уточнили у Генштабі.

2 березня Міноборони Росії вперше оприлюднило дані про втрати російських військ, що діють в Україні. Відомство повідомило, що вбитих – 498, поранених – 1597 людей.

Незалежного підтвердження даних про втрати армії РФ в Україні наразі немає.