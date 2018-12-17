Справа «банди Торпеди»: оголошення обвинувального акта перенесли на півтора місяця

Печерський районний суд Києва переніс оголошення обвинувального акта у справі «банди Торпеди», яку підозрюють у серії нападів, із 17 грудня на 2 лютого, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Підсудними у справі «банди Торпеди» проходять Дмитро Чорнодубравський і Сергій Бахчеван. Їх підозрюють у скоєнні десятків нападів на посольства, пам’ятники, культові споруди в різних частинах України в період з 2016 по 2017 рік та інших злочинах.

Прокурор мав зачитати обвинувальний акт, але засідання попросив відкласти один із потерпілих – товариш офіцера Збройних сил України Валерія Чибінєєва. 24 серпня 2017 року на вулиці Грушевського в Києві він разом з дружиною і тещею Чибінєєва потерпів від вибуху гранати, до якого, за версією слідства, причетні підсудні. Потерпілий подав клопотання, попросивши перенести засідання, у зв’язку з тим, що його адвокат Масі Мустафа Найєм зайнятий у суді в іншій справі.

Прокурор не заперечував проти цього. Підозрювані Чорнодубравський і Бахчеван, а також їхні адвокати виступили за те, щоб усе-таки зачитати обвинувальний акт і не затягувати судовий процес. Суддівська колегія на чолі з суддею Білоцерковцем вирішили задовольнити клопотання потерпілого. Нове судове засідання призначене на 2 лютого.

Сергій Бахчеван і Дмитро Чорнодубравський були затримані на початку жовтня 2017 року. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що, за версією слідства, протягом 2016–2017 років ці особи скоїли 9 злочинів, метою яких було втягнути Україну в міжнародні конфлікти.

Зокрема, затриманих підозрюють в оскверненні синагоги в Чернівцях і могильного комплексу цадика Нахмана в Умані в грудні 2016 року, вибуху гранати на території посольства США в Києві і консульства Польщі в Луцьку влітку 2017 року, спробі підірвати пам’ятник угорцям на Верецькому перевалі у жовтні 2017 року.

Аваков заявляв, що затримані, за версією слідства, входять до складу організованого злочинного угруповання «Торпеди». Він додав, що замовником скоєних злочинів нібито є колишній керівник Черкаської області Сергій Тулуб і колишній народний депутат від Партії регіонів Володимир Олійник. Колишній депутат заперечував ці звинувачення.

У серпні поліція направила в суд обвинувальний акт, у якому Чорнодубравському і Бахчевану інкримінують 27 злочинів, зокрема, підготовку до шести терактів, замах на вбивство, розпалювання національної і релігійної ворожнечі.

Дмитро Чорнодубравський і Сергій Бахчеван своєї провини не визнають.