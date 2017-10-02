Кінець «Торпеди»: розкриття резонансних злочинів і піар-хід Авакова

Вибухи поблизу синагог, дипломатичних представництв та пам’ятників представникам національних меншин, атаки на іноземців та на могили українських вояків – ці та інші злочини, імовірно, скоїло угруповання «Торпеда», членів якого затримали поліція та СБУ, повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. За словами посадовця, раніше угруповання було пов’язане з «антимайданом» та з членами Партії регіонів, і керувалося з Росії за участі екс-депутатів-утікачів. За словами політологів, всі зазначені злочини мали на меті підживлення соціального протистояння в Україні та антиукраїнських настроїв за її межами. Утім, частина експертів вже називає знешкодження угруповання «Торпеда» передовсім «політтехнологічною консервою», яку керівництво МВС активувало для зміцнення своїх політичних позицій.

Прояви антисемітизму в Чернівцях, Умані та Львові, кидання гранати на територію посольства США в Києві у червні 2017 року, постріл з гранатомета у будівлю консульства Польщі в Луцьку в липні 2017 року, підрив пам’ятника учасникам бойових дій у Києві та поранення родичів Героя України Валерія Чибінєєва на столичній вулиці (Грушевського) в серпні, а також кілька злочинів, скоєних у 2016 році.

Всі ці дії вчинило злочинне угруповання «Торпеда», кероване з Росії, стверджує міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

За його словами, 1 жовтня правоохоронці затримали членів угруповання в Закарпатській області, де планувався наступний злочин – підрив угорського пам’ятника на Верецькому перевалі. Правоохоронці вилучили у затриманих гранати та вибуховий пристрій. Аваков наголосив, метою діяльності «Торпеди» було, зокрема, розпалювання ксенофобії та міжнаціональних конфліктів. Також міністр згадує аналіз ДНК та інші докази, які, за його словами, підтверджують вину затриманих.

«1 жовтня працівники Нацполіції затримали бандитську групу, яка вчиняла злочинні дії на території України протягом 2016–2017 років. Вчора вони їхали підривати угорський пам’ятник у Закарпатті на Верецькому перевалі і мали на це відповідне замовлення», – заявив він. За його словами, при затриманні в цієї групи було вилучено гранати і спеціальний вибуховий пристрій з газовим балоном.

«Ми маємо прямі докази – це зразки та аналізи ДНК, свідчення самих затриманих та матеріали аналізу і фіксації людей на місці злочину», – додав міністр.

Затримані, за даними МВС та СБУ, є жителями Одеської, Київської та Черкаської областей. За словами першого заступника голови Нацполіції В’ячеслава Аброськіна, за кожне виконане завдання учасники угруповання отримували грошову винагороду. Зокрема, за осквернення синагоги в Умані вони отримали по 500 доларів.

Політолог Володимир Цибулько пропонує розглядати затримання угруповання «Торпеда» не як результат успішних реформ у відомстві, а як наміри Арсена Авакова зміцнити свої політичні позиції.

Ця справа виглядає як «політтехнологічна консерва» для Авакова. Насправді суспільство бачить, що реформи відомства не є ефективними

«Останнім часом, атакуючи керівника Генштабу ЗСУ Віктора Муженка, Арсен Аваков і його команда мала демонструвати активність у своїй площині. Ця справа виглядає як «політтехнологічна консерва» для Авакова, яку можна було будь-коли витягнути на люди. Але насправді суспільство бачить, що реформи відомства не є ефективними. Затримання «Торпеди» не покращує загального стану боротьби зі злочинністю, але підіймає інформаційний шум», – стверджує політтехнолог.

Експерт групи реформування органів правопорядку в «Реанімаційному пакеті реформ» Євген Крапивін пов’язує повідомлення про ліквідацію угруповання «Торпеда» з бажанням нового керівництва Нацполіції показати свою ефективність.

Такі кейси ідуть у медійному руслі протидії ОЗГ, протидії розпалюванню міжнаціональної та міжрелігійної ворожнечі

«З приходом Сергія Князєва на посаду керівника Нацполіції пріоритетом цього відомства стала боротьба з організованою злочинністю. Тому такі кейси ідуть у медійному руслі протидії ОЗГ, протидії розпалюванню міжнаціональної та міжрелігійної ворожнечі. Можна залучити послів інших країн і показати, наскільки Україна дбає про захист національних меншин», – зауважує Крапивін.

За словами експерта, в МВС навмисно обрали темою прес-конференції факт про затримання членів злочинного угруповання, щоб продемонструвати: поліція дійсно може розкривати резонансні злочини. При цьому Крапивін уточнює, що в Україні за останній рік не відбулося ні суттєвого поліпшення, ані погіршення показників розкриття злочинів.

Суд над «Торпедою» має бути публічним, щоб показати світові, що в Україні немає ксенофобії – політолог

Політолог Олександр Палій, зі свого боку, вважає, що нейтралізація цього злочинного угруповання матиме позитивні зовнішньополітичні наслідки для України.

В Україні ніякого системного негативного ставлення немає до угорської єврейської, польської чи інших національних меншин в Україні. А всі речі інспіровані

«Це означає, що в Україні ніякого системного негативного ставлення немає до угорської єврейської, польської чи інших національних меншин в Україні, по суті, немає. А всі речі, які у цій царині відбуваються, вони інспіровані. Лише три людини могли «колотити ситуацію», намагаючись показати якісь серйозні ксенофобські настрої в Україні. Якщо звинувачення щодо затриманих підтвердяться у суді, то інші країни, сусіди України, можуть побачити на власні очі, як організуються такого роду провокації», – стверджує Палій.

Політолог закликає зробити суд над угрупованням «Торпеда» максимально публічним, щоб продемонструвати світові, що в Україні немає масових ксенофобських настроїв, і що значна частина антиукраїнських інформприводів насправді «інспіровані купкою злочинців».

Тим часом керівник МВС Арсен Аваков говорить про те, що угруповання «Торпеда» координували деякі колишні члени «Партії регіонів», зокрема – екс-депутат Володимир Олійник, який після Революції гідності втік до Росії. Сам Олійник вже назвав звинувачення на свою адресу безпідставними та необґрунтованими.

У 2015 році членів цього злочинного угруповання виявили серед місцевих депутатів від «Блоку Петра Порошенка» у Черкаській області. Тоді це підтвердив нинішній генеральний прокурор, а на той час – народний депутат, лідер фракції «БПП» Юрій Луценко.