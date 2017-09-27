СБУ: у відкритті в Марселі «представництва» «ДНР» брали участь політики, які фінансуються Кремлем

Служба безпеки України заявляє, що у відкритті в Марселі «представництва» угруповання «ДНР» брали участь французькі політики та експерти, які фінансуються Кремлем.

«Голова центру» Хубер Файяр разом з «однодумцями» Крістіаном Бореллі і Крістіаною Пуйоль прибули до «ДНР» влітку 2017 року через територію Росії…На відкритті «представництва» був також присутній президент об’єднання «Моя країна Франція» Жак Клостерман, який відвідував ОРДЛО ще у 2016 році, коли його структура входила до «Національного фронту». Перед виборами 2017 року це об’єднання було виключено з коаліції Марін Ле Пен. П’ятий «почесний гість» відкриття «центру» Ксав’є Моро», – повідомляє СБУ на своїй сторінці в Facebook.

Наразі Москва цих заяв не коментувала, але в цілому вона відкидає підтримку бойовиків з угруповання «ДНР».

Сепаратисти угруповання «ДНР» повідомили про «офіційне відкриття» свого «представництва» у французькому Марселі 25 вересня.

21 вересня представник Міністерства Європи і закордонних справ Франції заявив, що так зване «представництво» сепаратистів зі сходу України у Франції офіційно не визнається владою цією країни та не має дипломатичного статусу. Також у зовнішньополітичному відомстві Франції заявили, що зважаючи на те, що мета об’єднання є незаконною, Міністерство направило відповідну інформацію прокурору республіки.

Це вже п’ята європейська країна, де представники угруповання «ДНР» намагаються відкрити своє «представництво». Раніше це було у Греції, Фінляндії та Італії, а найперше «посольство» було відкрито у чеській Остраві, де, згідно з рішенням Крайового суду, його закрили. Однак вперше це відбувається у Франції – країні, яка є членом «нормандської четвірки» і гарантом підписання Мінських угод.

Збройний конфлікт на сході України почався навесні 2014 року після російської анексії Криму. Частина Донбасу перебуває під контролем угруповань «ЛНР» і «ДНР», які визнані в Україні терористичними.

Україна і Захід звинувачують Росію у підтримці сепаратистів на Донбасі, Москва ці звинувачення відкидає.