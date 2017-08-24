Поліція: через вибух у Києві поранені 3 людини, порушена справа про замах

Поліція Києва повідомляє, що внаслідок вибуху в центрі Києва 24 серпня постраждали три людини, а не дві, як повідомляли раніше. Їх доправили до лікарні. Про стан здоров’я цих людей у поліції не інформують.

Крім того, як йдеться в повідомленні, правоохоронці розпочали кримінальне провадження за статтею «замах на умисне вбивство, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб».

«Поліція встановлює осіб, причетних до злочину… На місці вибуху працюють правоохоронці, які ретельно оглядають територію, встановлюють свідків та очевидців, а також камери відеонагляду, які могли зафіксувати момент вибуху», — йдеться в повідомленні.

На місце вибуху прибули секретар РНБО України Олександр Турчинов і голова Нацполіції Сергій Князєв.

За даними поліції, вибух невстановленого предмета стався на вулиці Грушевського у центрі Києва близько 14:00.

У столиці України 24 серпня відбуваються святкові заходи до Дня Незалежності.