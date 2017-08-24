СБУ і поліція працюють на місці вибуху в центрі Києва

Служба безпеки України разом iз Нацiональною полiцiєю працюють на мiсцi вибуху на вулицi Грушевського в Києвi.

Представник поліції Микола Гулевич повідомив Радіо Свобода, що у поліції поки що не визначилися з кваліфікацією справи.

«Поки що ніяк не кваліфікуємо, поки що на місці працюють слідчі з експертами, встановлюють обставини, включно з усіма нюансами, які мають значення для відкриття кримінального провадження. Ніяких деталей я поки що повідомити не можу», — сказав Гулевич.

Водночас, за словами речниці СБУ Олени Гітлянської, основною версію того, що сталося, наразі є хуліганство.

На місце вибуху прибули секретар РНБО України Олександр Турчинов і голова Нацполіції Сергій Князєв.

За даними поліції, вибух невстановленого предмета стався на вулиці Грушевського у центрі Києва 24 серпня близько 14:00. Постраждали дві людини.

У столиці України 24 серпня відбуваються святкові заходи до Дня Незалежності.