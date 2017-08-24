Поліція: 2 людини постраждали через вибух у центрі Києва

Поліція Києва повідомляє, що внаслідок вибуху в центрі столиці України 24 серпня постраждали дві людини.

«О 14:06 у чергову частину надійшло повідомлення про вибух невідомого предмета на вулиці Грушевського. У результаті чоловік та жінка отримали тілесні ушкодження», — повідомили в поліції.

Про те, в якому стані перебувають потерпілі, не уточнюють.

На місці працює слідчо-оперативна група й експерти-вибухотехніки. Поліція повідомляє, що встановлює обставини вибуху.

У центрі Києва 24 серпня відбуваються урочисті заходи до Дня Незалежності України.