Двоє паломників з Ізраїлю постраждали через вибух в Умані – уточнені дані поліції

Поліція Черкаської області повідомляє, що внаслідок вибуху в Умані постраждали двоє громадян Ізраїлю, які прибули до міста для святкування Рош-га-Шана, нового року за юдейським календарем.

За уточненими даними поліції, крім підлітка, в якого поріз на руці, постраждав чоловік. У нього теж незначне поранення – «у вигляді почервоніння на стегні». Від надання медичної допомоги чоловік відмовився.

Про те, що саме стало причиною вибуху в гаражі, внаслідок якого був пошкоджений дах споруди, наразі не повідомляють.

У поліції повідомили, що за фактом вибуху відкрили кримінальне провадження за статтею «хуліганство». Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

На місці працює поліція і вибухотехніки. Особовий склад поліції підняли по тривозі.

До Умані на святкування Рош-га-Шана з’їхалися понад 30 тисяч паломників-хасидів із 14 країн світу.

Порядок забезпечують понад 500 поліцейських. Крім того, їм допомагають 17 співробітників поліції Ізраїлю.

В Умані похований цадик (праведник) Нахман, його могила – одна з найшанованіших святинь і місце паломництва для представників так званої брацлавської течії хасидизму. Усі євреї, які представляють течію хасидизму, вважають своїм обов’язком побувати хоча б раз у своєму житті на могилі цадика Нахмана. Юдеї, що провели Рош-га-Шана в Умані, вірять, що новий рік обов’язково буде для них щасливим.