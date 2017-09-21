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21 Вересень 2017, Київ 12:16
Фотогалереї

Фоторепортаж: Новий 5778 рік. Рош-га-Шана в Умані у фото

Понад 30 тисяч хасидів приїхали до Умані помолитися біля могили цадика Нахмана і зустріти новий, вже 5778-й рік за юдейським календарем. У ці кілька вересневих днів Умань перетворюється на єврейський калейдоскоп — сюди прижджають представники так званої брацлавської течії хасидизму, який сам є одним з відгалужень юдаїзму. Гості з Ізраїлю та багатьох інших країн світу танцюють, співають і радіють початку нового року — вірять, що саме від перших днів залежить їхня доля на рік вперед.
Хасид-хіппі вітає Радіо Свобода в Умані. Цигарку він тримає азійськими паличками для їжі &ndash; щоб не підпалити власну бороду
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Хасид-хіппі вітає Радіо Свобода в Умані. Цигарку він тримає азійськими паличками для їжі – щоб не підпалити власну бороду

Частина українського міста в ці дні виглядає як релігійний квартал у Єрусалимі. Товари продають за шекелі чи долари, а почути українську чи російську можна лише від правоохоронців
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Частина українського міста в ці дні виглядає як релігійний квартал у Єрусалимі. Товари продають за шекелі чи долари, а почути українську чи російську можна лише від правоохоронців

Деякі продавці відгороджуються від вірян металевими решітками. Поліція каже, що кожного року тут трапляються дрібні крадіжки. Тим не менш, злодіїв правоохоронці знаходять
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Деякі продавці відгороджуються від вірян металевими решітками. Поліція каже, що кожного року тут трапляються дрібні крадіжки. Тим не менш, злодіїв правоохоронці знаходять

Танці &ndash; необхідний атрибут Рош-га-Шана
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Танці – необхідний атрибут Рош-га-Шана

Хасиди збираються в синагогу
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Хасиди збираються в синагогу

Це приміщення було побудовано над місцем поховання ребе Нахмана &ndash; тут одне з головних місць для молитов в усі дні Рош-га-Шана. Деякі приїжджають сюди також протягом року
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Це приміщення було побудовано над місцем поховання ребе Нахмана – тут одне з головних місць для молитов в усі дні Рош-га-Шана. Деякі приїжджають сюди також протягом року

Традиція говорить, що приїхати на могилу засновника брацлавського хасидизму треба хоч раз у житті. Бажано &ndash; на Новий рік
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Традиція говорить, що приїхати на могилу засновника брацлавського хасидизму треба хоч раз у житті. Бажано – на Новий рік

Поблизу могили цадика Нахмана збираються паломники-хасиди
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Поблизу могили цадика Нахмана збираються паломники-хасиди

Багато хто з хасидів робить ось такі зачіски &mdash; голять голову, залишають пейси. Їхня довжина залежить від того, до якої громади належить єврей
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Багато хто з хасидів робить ось такі зачіски — голять голову, залишають пейси. Їхня довжина залежить від того, до якої громади належить єврей

Молитися можна і поблизу стін гробниці. Головне &ndash; щирість, а не місце
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Молитися можна і поблизу стін гробниці. Головне – щирість, а не місце

Це Борух Бавли з Кременчука. Близько року тому він разом з родиною переїхав до Умані, де вивчає єврейську традицію, працює і намагається ще глибше пізнати юдаїзм
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Це Борух Бавли з Кременчука. Близько року тому він разом з родиною переїхав до Умані, де вивчає єврейську традицію, працює і намагається ще глибше пізнати юдаїзм

Хасиди моляться разом, але не синхронно. Хтось може говорити одну молитву, хтось іншу. Хтось просто слухає
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Хасиди моляться разом, але не синхронно. Хтось може говорити одну молитву, хтось іншу. Хтось просто слухає

Шофар &mdash; традиційний духовий інструмент з рогу барана чи козла. За традицією, в нього трублять на другий день, але цей музика підготувався заздалегідь
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Шофар — традиційний духовий інструмент з рогу барана чи козла. За традицією, в нього трублять на другий день, але цей музика підготувався заздалегідь

В цьому озері вранці другого дня Рош-га-Шана хасиди купатимуться. В перший день тут можна зустріти тих, хто приходить помолитися і подумати
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В цьому озері вранці другого дня Рош-га-Шана хасиди купатимуться. В перший день тут можна зустріти тих, хто приходить помолитися і подумати

На вечірній молитві хасиди або ж усамітнюються, спостерігаючи за пейзажами Умані, або ж залишаються в гучних компаніях
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На вечірній молитві хасиди або ж усамітнюються, спостерігаючи за пейзажами Умані, або ж залишаються в гучних компаніях

Рош-га-Шана настав. Після спільної молитви хасиди виходять на вулицю, де продовжують відзначати початок нового року
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Рош-га-Шана настав. Після спільної молитви хасиди виходять на вулицю, де продовжують відзначати початок нового року

Із початком ночі хасиди розходяться по будинках, квартирах, синагогах чи наметах. Уранці на них чекає нова молитва, обмивання в озері і сурмління в шофар
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Із початком ночі хасиди розходяться по будинках, квартирах, синагогах чи наметах. Уранці на них чекає нова молитва, обмивання в озері і сурмління в шофар

Деяким не подобається, коли їх фотографують &ndash; самим хасидам заборонено користуватися електричними приладами протягом свята. Деякі навпаки радіють
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Деяким не подобається, коли їх фотографують – самим хасидам заборонено користуватися електричними приладами протягом свята. Деякі навпаки радіють

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