Понад 30 тисяч хасидів приїхали до Умані помолитися біля могили цадика Нахмана і зустріти новий, вже 5778-й рік за юдейським календарем. У ці кілька вересневих днів Умань перетворюється на єврейський калейдоскоп — сюди прижджають представники так званої брацлавської течії хасидизму, який сам є одним з відгалужень юдаїзму. Гості з Ізраїлю та багатьох інших країн світу танцюють, співають і радіють початку нового року — вірять, що саме від перших днів залежить їхня доля на рік вперед.