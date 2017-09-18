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19 Вересень 2017, Київ 00:12
Мультимедіа

Фотогалерея: хасиди прибувають в Україну

Із 20 по 21 вересня в місті Умань Черкаської області відбудеться щорічне святкування Нового року за іудейським календарем – Рош-га-Шана. З цієї нагоди до України прибуде понад 30 тисяч людей із більш ніж 20 країн світу.

До України вже приїхали майже 2200 хасидів-паломників на святкування іудейського Нового року. Про це повідомила прес служба Державної прикордонної служби України.

Прихильники хасидизму щорічно збираються в Умані, оскільки тут, на єврейському кладовищі, похований Раббі Нахман із Брацлава (1772–1810 роки) – засновник Брацлавського (Бреславського) хасидизму.

Фотокореспондент Радіо Свобода зустрів хасидів-паломників у міжнародному аеропорті «Бориспіль».
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