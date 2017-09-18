Фотогалерея: хасиди прибувають в Україну

Із 20 по 21 вересня в місті Умань Черкаської області відбудеться щорічне святкування Нового року за іудейським календарем – Рош-га-Шана. З цієї нагоди до України прибуде понад 30 тисяч людей із більш ніж 20 країн світу.



До України вже приїхали майже 2200 хасидів-паломників на святкування іудейського Нового року. Про це повідомила прес служба Державної прикордонної служби України.



Прихильники хасидизму щорічно збираються в Умані, оскільки тут, на єврейському кладовищі, похований Раббі Нахман із Брацлава (1772–1810 роки) – засновник Брацлавського (Бреславського) хасидизму.



Фотокореспондент Радіо Свобода зустрів хасидів-паломників у міжнародному аеропорті «Бориспіль».