Внаслідок вибуху в Умані постраждав ізраїльський підліток – поліція

В Умані вночі 21 вересня був поранений 13-річний ізраїльський підліток, який прибув на Черкащину для святкування Рош-га-Шана, нового року за юдейським календарем. Про це повідомляє Національна поліція України.

За даними правоохоронців, отримані хлопцем травми його життю не загрожують, він має поріз руки.

«Особовий склад поліції піднято по тривозі. На місце події за наказом голови Національної поліції виїхали перший заступник глави НПУ Вячеслав Аброськин і заступник глави відомства Олександр Фацевич», – ідеться в повідомленні поліції.

Раніше правоохоронці вказували, що понад 30 тисяч паломників-хасидів із 14 країн світу прибули до Умані. Порядок забезпечують понад 500 поліцейських. Крім того, їм допомагають 17 співробітників поліції Ізраїлю.

В Умані похований цадик (праведник) Нахман, його могила – одна з найшанованіших святинь і місце паломництва для представників так званої брацлавської течії хасидизму. Усі євреї, які представляють течію хасидизму, вважають своїм обов’язком побувати хоча б раз у своєму житті на могилі цадика Нахмана. Юдеї, що провели Рош-га-Шана в Умані, вірять, що новий рік обов’язково буде для них щасливим.