До Умані прибули понад 30 тисяч паломників-хасидів – поліція

Більше ніж 30 тисяч паломників-хасидів із 14 країн світу прибули до Умані на святкування Рош-га-Шана, повідомляє поліція Черкаської області.

«Наразі порушень публічного порядку в зоні компактного перебування паломників не допущено», – йдеться в повідомленні від 20 вересня.

Порядок забезпечують понад 500 поліцейських. Крім того, їм допомагають 17 співробітників поліції Ізраїлю.

Святкування відбуваються 20-22 вересня.

В Умані похований цадик (праведник) Нахман, його могила – одна з найшанованіших святинь і місце паломництва для представників так званої брацлавської течії хасидизму.

Усі євреї, які представляють течію хасидизму, вважають своїм обов’язком побувати хоча б раз у своєму житті на могилі цадика Нахмана. Юдеї, що провели Рош-га-Шана в Умані, вірять, що новий рік обов’язково буде для них щасливим.