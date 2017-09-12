Агентурну мережу спецслужб Росії виявили на Харківщині, організатор затриманий – СБУ

У Службі безпеки України повідомили про викриття і припинення діяльності агентурної мережі російських спецслужб на Харківщині. Повідомляється, що до складу мережі, куратор якої перебував у російському Бєлгороді, входила агентурно-бойова група та інформатори.

«Правоохоронці затримали організатора мережі після отримання таємних даних стосовно військових розробок у рамках Державного оборонного замовлення. Під час обшуків за місцем проживання зловмисника співробітники СБУ вилучили комп’ютерну техніку та мобільні телефони, надані представниками російських спецслужб для передачі розвідувальних даних», – йдеться в повідомленні на сайті СБУ.

Згідно з повідомленням, відбулися обшуки і в інших учасників мережі – в одного з них силовики виявили зброю і координати схованки боєприпасів, що могли бути використані для здійснення диверсій.

Як йдеться в повідомленні СБУ, всього у групі було 18 осіб, організатору та шести учасникам мережі оголосили підозру в скоєнні злочину за статтею про державну зраду. Стосовно інших зловмисників тривають відповідні процесуальні дії.

В СБУ неодноразово повідомляли про викриття агентурних мереж, створених спецслужбами Росії із завербованих українських громадян. Повідомлялося, що у такі групи, серед інших, були залучені військові ЗСУ та працівники режимних об’єктів.