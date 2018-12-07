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07 Грудень 2018, Київ 20:02
Новини | Події

У Києві розпочався суд у «справі банди Торпеди»: підсудних підозрюють у нападах на посольства і пам'ятники

7 грудня відбулося підготовче засідання

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У Печерському районному суді Києва 7 грудня розпочався процес над фігурантами «справи банди Торпеди» Дмитром Чорнодубравським і Сергієм Бахчеваном, яких підозрюють в серії нападів на посольства, пам'ятники, культові споруди та інших злочинах. Про це повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

7 грудня відбулося підготовче засідання. На ньому судді призначили дату оголошення обвинувального акта і продовжили запобіжний захід підозрюваним. Прокурор попросив суд продовжити обом підсудним арешт на строк 2 місяці. Адвокат Бахчевана не заперечував проти такої міри, а самі підозрювані і адвокат Чорнодубравського просили відпустити їх під домашній арешт. Судді вирішили продовжити підсудним утримання в СІЗО до 4 лютого 2019 року, посилаючись на те, що обидва вони підозрюються в особливо тяжких злочинах, і, перебуваючи на волі, можуть ухилятися від суду.

Оголошення обвинувального акта призначено на 17 грудня.

Оголошення обвинувального акта призначено на 17 грудня
Оголошення обвинувального акта призначено на 17 грудня

Сергій Бахчеван і Дмитро Чорнодубравський були затримані на початку жовтня 2017 року. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що, за версією слідства, протягом 2016-2017 років ці особи скоїли 9 злочинів, метою якої було втягнути Україну в міжнародні конфлікти. Зокрема затриманих підозрюють в оскверненні синагоги в Чернівцях і могильного комплексу Цадика Нахмана в Умані в грудні 2016 року, вибуху гранати на території посольства США в Києві і консульства Польщі в Луцьку влітку 2017 року, спробі підірвати пам'ятник угорцям на Варецькому перевалі у жовтні 2017 року.

Аваков заявляв, що затримані, за версією слідства, входять до складу ОЗУ «Торпеди». Він додав, що замовником скоєних злочинів нібито є екс-керівник Черкаської області Сергій Тулуб і екс-народний депутат від Партії регіонів Володимир Олійник. Колишній депутат спростував ці звинувачення.

У серпні поліція направила в суд обвинувальний акт, в якому Чернодубравскому і Бахчевану інкримінують 27 злочинів, зокрема, підготовку до шести терактів, замах на вбивство, розпалювання національної і релігійної ворожнечі.

Дмитро Чернодубравскій і Сергій Бахчеван перед судовим засіданням 7 грудня сказали кореспондентові Радіо Свобода, що своєї провини не визнають.

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