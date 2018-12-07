У Києві розпочався суд у «справі банди Торпеди»: підсудних підозрюють у нападах на посольства і пам'ятники

У Печерському районному суді Києва 7 грудня розпочався процес над фігурантами «справи банди Торпеди» Дмитром Чорнодубравським і Сергієм Бахчеваном, яких підозрюють в серії нападів на посольства, пам'ятники, культові споруди та інших злочинах. Про це повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

7 грудня відбулося підготовче засідання. На ньому судді призначили дату оголошення обвинувального акта і продовжили запобіжний захід підозрюваним. Прокурор попросив суд продовжити обом підсудним арешт на строк 2 місяці. Адвокат Бахчевана не заперечував проти такої міри, а самі підозрювані і адвокат Чорнодубравського просили відпустити їх під домашній арешт. Судді вирішили продовжити підсудним утримання в СІЗО до 4 лютого 2019 року, посилаючись на те, що обидва вони підозрюються в особливо тяжких злочинах, і, перебуваючи на волі, можуть ухилятися від суду.

Оголошення обвинувального акта призначено на 17 грудня.

Сергій Бахчеван і Дмитро Чорнодубравський були затримані на початку жовтня 2017 року. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що, за версією слідства, протягом 2016-2017 років ці особи скоїли 9 злочинів, метою якої було втягнути Україну в міжнародні конфлікти. Зокрема затриманих підозрюють в оскверненні синагоги в Чернівцях і могильного комплексу Цадика Нахмана в Умані в грудні 2016 року, вибуху гранати на території посольства США в Києві і консульства Польщі в Луцьку влітку 2017 року, спробі підірвати пам'ятник угорцям на Варецькому перевалі у жовтні 2017 року.

Аваков заявляв, що затримані, за версією слідства, входять до складу ОЗУ «Торпеди». Він додав, що замовником скоєних злочинів нібито є екс-керівник Черкаської області Сергій Тулуб і екс-народний депутат від Партії регіонів Володимир Олійник. Колишній депутат спростував ці звинувачення.

У серпні поліція направила в суд обвинувальний акт, в якому Чернодубравскому і Бахчевану інкримінують 27 злочинів, зокрема, підготовку до шести терактів, замах на вбивство, розпалювання національної і релігійної ворожнечі.

Дмитро Чернодубравскій і Сергій Бахчеван перед судовим засіданням 7 грудня сказали кореспондентові Радіо Свобода, що своєї провини не визнають.