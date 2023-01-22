«Денис Кірєєв – співробітник ГУР, якого вбили в автівці СБУ, а тіло викинули на вулицю». Інтерв'ю з Кирилом Будановим

Денис Кірєєв –​ учасник українсько-російських переговорів у Білорусі –​ був штатним співробітником ГУР Міноборони України, якого працівники СБУ вбили в автівці СБУ у Києві 5 березня, а тіло Кірєєва викинули на вулицю, заявив в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода очільник ГУР Кирило Будинов. За його словами, він, особисто, знав Кірєєва з 2009 року і версію про те, що Кірєєв міг працювати на Росію, очільник ГУР відкидає категорично.

Радіо Свобода поговорило з Кирилом Будановим через три дні після того, як про Дениса Кірєєва написало видання The Wall Street Journal (WSJ). У публікації йшлося про те, що саме Кірєєв у деталях, попередив українське керівництво про плани Путіна наступати на Київ 24 лютого. Як зазначає WSJ, коли Кірєєв їхав на другу переговорну зустріч у Білорусь, по дорозі його вбили співробітники СБУ, вважаючи Кірєєва російським агентом. Пізніше радник голови ОП Михайло Подоляк заявив, що Кірєєва вбили через брак координації між ГУР і СБУ.

Кирило Буданов каже, що він «чудово знає людей, які стратили Кірєєва» і що з приводу цього вбивства він мав персональну розмову з тодішнім керівником СБУ Іваном Бакановим. За словами Буданова, це була їхня остання розмова.

– Михайло Подоляк, радник голови Офісу президента –​ поки що єдиний представник чинної влади, хто прокоментував вбивство Дениса Кірєєва. Він сказав, що це наслідок поганої координації між ГУР та СБУ. Ви можете це підтвердити?

– Я сказав би трошки інакше, але коментувати думку пана Михайла не буду. Проте зверну вашу вагу, що у тому самому коментарі він сказав ще одну цікаву річ. На питання, чи був Кірєєв російським шпигуном, однозначно ні, не був. Це, мабуть, єдине, що я вам прокоментую.

– А чому ви настільки впевнені, що не був? Може, він був подвійним агентом?

– Це досить дивне питання. Я, як керівник спецслужби, впевнений, що людина, яка була нашим співробітником, не була шпигуном. Це, по-перше. По-друге, я пана Кірєєва особисто знаю з 2009 року. Це просто для розуміння вам.

Він проходив усі перевірки, в тому числі і на детекторі брехні

Далі. Він досить багато років співпрацював з усіма колишніми керівниками нашої структури. На одному з таких заходів, коли я ще був молодим офіцером, вперше в житті я його і побачив.

І вагомим, на мій погляд, моїм аргументом буде те, що він проходив усі перевірки тут, в тому числі і на детекторі брехні. Це теж задокументовано, записано і все лежить тут в архівах.

– З публікації The Wall Street Journal випливає, що його вбили співробітники СБУ. Ви поділяєте цю версію, що його вбили співробітники СБУ?

– Я поділяю думку і вірю фактам, що пан Кірєєв був вбитий в автівці СБУ, коли вони (співробітники СБУ – ред.) провели захід щодо цієї особи. Цей факт зафіксовано, це є в матеріалах розслідування. Все інше – розслідування веде ДБР. Я не маю права коментувати цю інформацію. Те, що його вбили в цій автівці співробітники – це факт.

– З ваших слів Денис Кірєєв – герой. Ви казали, що він зіграв ключову роль в інформуванні вас про плани Путіна. З того, що ви озвучили щойно, виходить, що співробітники СБУ вбили українського героя?

– Це абсолютно так і є (співробітники СБУ вбили українського героя – ред.).

– А як так могло статися?

– Вибачте, але інколи такі страшні випадки вже траплялися. Не такі страшні, як цей. Але проблеми були і раніше.

– Виходить так, що держава в особі ГУР не змогла захистити свого агента?

– Це не агент, а штатний співробітник. Це перше.

– Штатного співробітника…

– Абсолютно ні. Тому що ніхто не очікував такої реакція від тих людей, які це провели. Ми ж не займаємося охороною своїх власних сил і засобів, скажімо, від поліції, НАБУ або СБУ. Це нонсенс! Розумієте?

Кірєєв сказав своїм охоронцям, це співробітники СБУ, вони хочуть щось у мене запитати

І коли під’їхала автівка, з якої вистрибнули бійці «Альфи» і співробітники ДКР (Департаменту контррозвідки СБУ – ред.) та сказали пересісти в цю автівку, сам пан Кірєєв сказав своїм охоронцям, офіцерам, які його супроводжували, а його тоді супроводжували ще два співробітники Департаменту внутрішньої безпеки нашої, що спокійно, це співробітники СБУ, вони хочуть щось у мене запитати.

– Пане Буданов, тоді СБУ очолював Іван Баканов. Є також інформація – про це йшлося в розслідуванні «5 каналу» (цей канал я не можу назвати незалежним медіа), тим не менше, за 10 днів до вторгнення там вийшов матеріал, де йшлося про те, що пан Кірєєв був у дружніх стосунках із паном Бакановим.

– Це не зовсім відповідає дійсності.

Кірєєв був закритим співробітником, мав зв’язки з дуже багатьма людьми по всьому світу

Пан Кірєєв мав як закритий співробітник, а він був закритим співробітником (про це, оскільки він вже загинув, можемо відверто казати), мав зв’язки з дуже багатьма людьми взагалі по всьому світу.

Авжеж він мав певну комунікацію зі згаданою вами людиною. Пряму чи опосередковану – на це питання я відповідати не буду. Але можливість такої комунікації існувала.

– Але, виходить, що співробітники СБУ розробляли якийсь план щодо Кірєєва, вони, можливо, його вважали російським агентом і спробували здійснити якусь спецоперацію щодо нього та перевиконали свої повноваження, м’яко кажучи?

– Його покликали, він з мого кабінету поїхав туди. Чому він їхав у тому числі у супроводі двох офіцерів внутрішньої безпеки. Тому що це служба, яка відповідає, зокрема, за аспекти взаємодії з іншими органами.

Чому вони не поїхали у будівлю СБУ? На це питання нехай відповідає слідство

За приблизно 200 метрів до центральної будівлі СБУ (він туди виїжджав) виїхав бус, тобто просто вирвався на зустрічну, вибігли співробітники «Альфи» з криками «Це СБУ!», вийшли оперативники, вони сказали, що вони з СБУ. Це проводили затримання в такій формі.

Кірєєв сказав усім зупинитися. Потім його пересадили в мікроавтобус, який поїхав не в цю центральну будівлю, а за кілька кварталів. Потім сталося те, що сталося... І його тіло випало з цього мікроавтобуса. Ось факти. Чому вони не поїхали у будівлю СБУ? На це питання нехай відповідає слідство.

– Виходить, що його позасудово стратили співробітники СБУ.

– Висновки робіть самі.

– Скажіть, будь ласка, а чи потім мали розмову персонально з Іваном Бакановим щодо цього інциденту?

– Авжеж мав. Це була моя остання з ним розмова.

– І як він вам це пояснював?

– Ніяк.

– Зовсім ніяк?

– Він не зміг нічого толком пояснити.

– А як ви самі вважаєте, то це все-таки збій комунікації і координації між органами, а чи просто хтось хотів звести якісь рахунки з Кірєєвим?

– Я вважаю, що справа набагато глибша. Проте свою думку я залишу при собі. Давайте оцінювати виключно факти.

Перехоплюють, відвозять трошки далі, а труп викидають на вулицю

Фактами є: людину, яка їхала на запрошення СБУ в будівлю СБУ, за 200 метрів, не доїжджаючи будівлі, перехоплюють, відвозять трошки далі, ніж в цю будівлю, а труп викидають на вулицю. Ось факти. Все.

– Ви пам’ятаєте, в «Українській правді» 5 березня з’явилася новина з посиланням на правоохоронні органи про те, що СБУ ліквідували російського агента при затриманні. Ви пам’ятаєте?

– Авжеж пам’ятаю. Чудово пам’ятаю. Це спроба захиститися. Що ж тут незрозумілого?

– А хто кого пробував захистити?

– Тих людей, які це зробили.

– А ці люди, які це зробили, вони зараз де?

Слідство проводить ДБР

– Знову ж таки йде слідство. Його проводить ДБР. Будь ласка, всі запитання до них. Я не маю права коментувати таку інформацію.

– А, може, ви знаєте, чи ці люди і досі працюють в СБУ?

– Я знаю. Проте ще раз вам кажу: коментувати я це відмовляюся.

– Пане Буданов, яка була роль Кірєєва в переговорах у Гомелі?

– Яка роль? Я відправив його туди. І перший раз і другий раз він же ж мав сідати в потяг відразу після того, як мав завітати до СБУ.

– А навіщо? Яка була ціль його туди відправити?

Головне завдання, яке ми йому поставили – затягнути процес, щоб виграти час

– Оскільки людина вже загинула, ми можемо про це казати: головне завдання, яке ми йому поставили – це затягнути процес для того, щоб виграти час. Оскільки пан Кірєєв особисто знав двох осіб з того переговорного процесу, які представляли російську сторону.

– Як ви думаєте, у того, хто вбив Кірєєва, чи було на меті або зірвати ці переговори, або, в такий спосіб, послабити на цих переговорах позиції України, ліквідувавши Кірєєва?

– Я можу висловити абсолютно свою суб’єктивну думку. Ще раз хочу це підкреслити: у того, хто це навмисно зробив, було на меті не допустити того, щоб ми втрутилися в чужу гру і затягнули цей процес для того, щоб дозволити нашим ЗСУ, скажімо так, зробити певні дії по відсічі ворога. ​

Була певна кількість людей, яка не дуже хотіла, щоб Україна перемогла

Якщо ви пам’ятаєте ті події, то тоді ситуація була близька до критичної. Думаю, ви гарно маєте це пам’ятати. І була певна кількість людей, яка, скажімо так, не дуже хотіла, щоб Україна перемогла. Це моя особиста думка. Ще раз підкреслюю.

– Ці люди, про яких ви кажете, вони з України, з української сторони?

– Перш за все з української сторони. Це перш за все.

– Ви сказали, що ви зараз не хочете багато чого казати. М’яч на стороні ДБР...

– Я не не хочу. Я не маю права такого робити. По-перше, як посадова особа, по-друге, як офіцер і, по-третє, це в принципі не коректно. Вибачте, ви все ж таки журналіст, а не слідчий орган.

Знаю всіх цих людей, які його стратили

– Але чи ви знаєте особисто цих людей?

– Я чудово знаю всіх цих людей, які його стратили.

– Протягом останніх днів я провела кілька розмов з різними людьми, які дотичні до СБУ та розвідки – в минулому і тепер. І вони мені казали, що Кирило Буданов не просто так зараз хоче пролити світло на цю історію, коли починає давати коментарі і розповідати про Кірєєва. Яка ваша мотивація говорити про це?

– Моя мотивація дуже проста. Я зараз вимушений це все коментувати, у тому числі спілкуватися з вами, бо пішла серйозна інформаційна хвиля і пішла дуже серйозна хвиля по протидії.

Паплюжити пам'ять нашого героя не дозволю нікому!

З протидією я в принципі звик жити. Це ніяк мені життя не затьмарює, як то кажуть. Проте паплюжити пам'ять нашого героя не дозволю нікому! Ось і все.

– Влітку Володимир Зеленський відсторонив Івана Баканова з таким формулюванням, що його дії могли призвести до загибелі людей. Чи йшлося про Кірєєва?

– Я не знаю, що саме мав на увазі президент. Коментувати висловлювання посадових осіб, а тим більше, першу особу держави, не можу.