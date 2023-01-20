Є запитання, на які має відповісти СБУ – Костенко про вбивство Кірєєва

У справі про вбивство 45-річного банкіра Дениса Кірєєва, який за даними The Wall Street Journal, передав голові української розвідки (ГУР) Кирилу Буданову інформацію, що допомогла захистити Київ на початку повномасштабного вторгнення Росії, «є запитання у тому числі до СБУ», заявив в інтерв’ю Радіо Свобода Роман Костенко, народний депутат України (фракція «Голос»), секретар комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони і розвідки.

«Ми зараз нікого не обвинувачуємо у вбивстві. Але ті факти, які зараз у нас є, дійсно показують на те, що є запитання у тому числі до СБУ. Якщо ще голова розвідки говорить про те і чітко наводить факти, то є запитання, на які служба має відповісти», – сказав Костенко.

«Я сьогодні (19 січня – ред.) навіть з деякими членами комітету про це говорив, обговорювали. І ми розуміємо, що тема досить серйозна. Не можна просто так взяти і вбити людину. Ще раз, ми нікого у вбивстві не звинувачуємо, але розібратися однозначно в цьому треба. Тому що може бути прецедент», – наголосив він.

Напередодні видання The Wall Street Journal опублікувало статтю, в якій розповіло, що розвідка України дізналася про те, що президент Росії Володимир Путін віддав наказ про повномасштабне вторгнення, зокрема про намір наступати на Київ, від українського фінансиста і розвідника Дениса Кірєєва.

Кірєєв брав участь у російсько-українських переговорах наприкінці лютого і був убитий у Києві на початку березня за нез’ясованих обставин.

5 березня, в день другого раунду переговорів Кірєєв разом зі своєю охороною та агентами військової розвідки, які теж мали брати участь у поїздці до Білорусі, вирушив на київський вокзал. Він попередив охоронців, що їм не варто втручатися у разі його арешту, повідомило видання із посиланням на джерела.

За даними WSJ, у центрі Києва кілька автомобілів із агентами Служби безпеки України перехопили машину Кірєєва. Його охоронців роззброїли, а самого Кірєєва посадили у мікроавтобус та відвезли у невідомому напрямку. Приблизно через півтори години його знайшли мертвим.

Українські ЗМІ з посиланням на джерела писали, що його запідозрили у держзраді. Проте Головне розвідувальне управління (ГУР) Міноборони України повідомило, що Кірєєв був його співробітником і загинув під час виконання «спеціального завдання».

За повідомленням ГУР, Кірєєв був одним із трьох розвідників, загиблих під час виконання спеціальних завдань. Окрім нього, ГУР повідомило про загибель Олексія Долі й капітана Збройних сил, Героя України Валерія Чибінєєва.

Дениса Кірєєва поховали як героя. Президент України Володимир Зеленський підписав документи про нагородження його посмертною медаллю за «винятковий внесок у захист державного суверенітету та державної безпеки».

Державне бюро розслідувань України, яке розслідує такі вбивства, відмовилося від коментарів для WSJ. Також відмовився комментувати начальник контррозвідки СБУ Олександр Поклад. За словами Буданова, у ніч перед переговорами у Білорусі з офісу Поклада дзвонили Кірєєву.

Протягом наступних місяців влада в Києві шукала російських агентів у своїх спецслужбах, пише WSJ. В Україні відкрили понад 650 справ про державну зраду за участю державних службовців.

Радіо Свобода звернулося за коментарем і до ДБР, і до СБУ, відповіді наразі не надходило.

Радник офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що українського банкіра Дениса Кірєєва вбили через те, що в перші дні війни силовим відомствам України бракувало координації.