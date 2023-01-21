Денис Кірєєв: випадково вбитий герой чи зрадник, якого співробітники СБУ стратили у Києві?

5 березня 2022 року повідомлення про смерть учасника російсько-українських переговорів Дениса Кірєєва з’явилося в українських медіа у вигляді короткої новини: видання УП, з посилання на анонімні джереа в політичних та правоохоронних колах, повідомило, що Кірєєва застрелили співробітники СБУ під час затримання. Нібито, Кірєєв був російським агентвом, а СБУ мала чіткі докази його державної зради.

Того ж дня увечері ГУР Міноборони, оприлюднило абсолютно протилежне повідомлення, заявивши, що член української делегації в Білорусі Денис Кірєєв загинув під час виконання спеціальних завдань, вказавши, що він був розвідником. Кірєєва з почестями поховали на Байковому цвинтарі, а Володимир Зеленський нагородив його посмертно. Через десять з половиною місяців з’явилися нові подробиці цієї історії.

«Російський шпигун чи український герой? Дивна смерть Дениса Кірєєва» – так називається стаття WSJ, яка проливає світло на життя та смерть Кірєєва. З публікації випливає, що саме Денис Кірєєв був ключовим інформатором української розвідки стосовно планів Володимира Путіна. Очільник ГУР Кирило Буданов заявив журналістам, що якби не Кірєєв, швидше за все, Київ був би узятий. За словами Буданова, Денис Кірєєв назвав основну точку атаки – аеродром у Гостомелі, і це, нібито, допомогло Україні підготуватися до вторгнення. Водночас, зі статті WSJ виплаває, що коли Кірєєв їхав на другу переговорну зустріч у Білорусь, по дорозі до вокзалу його вбили агенти СБУ.

Якщо це правда, тоді як так вийшло, що героя-розвідника (саме так в ГУР називають Кірєєва) серед білого дня 5 березня 2022 року у центрі Києва арештовують і вбивають співробітники СБУ? А якщо, теоретично, припустити, що Кірєєв був російським агентом (про що на початку березня торік повідомило видання УП з посиланням на свої джерела), то виходить, що вбивство Кірєєва – це позасудова страта?

Після публікації WSJ, першою (і єдиною на момент цієї публікації) посадовою особою з кіл чинної влади, хто прокоментув вбивство Кірєєва, став радник голови ОП Михайло Полодяк. Він заявив, що Кірєєва вбили можливо через брак координації між ГУР і СБУ.

Силові відомства, зокрема, ГУР та СБУ, зберігають мовчання. Мовчить і ДБР – відомство, що розслідує кримінальні провадження, в яких фігурують правоохоронці, судді та найвищі службовці. Радіо Свобода надіслало запит до ДБР з проханням про коментар. На момент публікації відповідь не надійшла.

М’яч, виключно, на боці Державного бюро розслідувань. Щойно ДБР завершить досудове розслідування, суспільство зможе дізнатися про усе деталі цієї трагедії, каже Федір Веніславський, народний депутат від фракції «Слуга народу» і представник президента у Верховній Раді. Веніславський також є членом профільного комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Гинули від «дружнього» вогню

Заяву Подоляка про те, що вбивство Кірєєва могло бути наслідком поганої координації між ГУР і СБУ, Веніславській коментує неохоче і радить не робити попередніх висновків. Водночас, за його словами, «у перші тижні після російського вторгнення були ситуації, коли представники силових структур в силу різних причин, зокрема через диверсії з боку РФ, вступали, фактично, в перестрілки між собою».

«На превеликий жаль, від такого «дружнього» вогню гинули люди різних складових сектору безпеки та оборони», – сказав Веніславський у розмові з Радіо Свобода.

В теорії, профільний комітет парламенту міг затребувати від СБУ пояснення щодо обставин смерті Дениса Кірєєва одразу, як тільки про це дивне вбивство стало відомо. Але, на практиці, цього не відбулося. Від початку повномасштабного вторгнення і аж до звільнення, тодішній глава СБУ Іван Баканов на засіданні комітету «був лише раз і з конкретних питань», каже Веніславський.

Убивство Дениса Кірєєва, ймовірно, співробітниками СБУ, до переліку цих питань не входило і не стояло на порядку денному.

Секретар комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки, депутат Роман Костенко (фракція «Голос») каже, що у справі про вбивство 45-річного Дениса Кірєєва, «є питання до СБУ».

Серед питань, які наводить Костенко: чому не спрацювала охорона Кірєєва, звідки Кірєєв отримав дані про те, що СБУ хоче його затримати (за даними WSJ, Кірєєв попереджав про це своїх охоронців) і, зрештою, що було після того, як співробітники СБУ затримали Кірєєва: вони його вбили? Чи загибель настала внаслідок якихось інших обставин?

Радіо Свобода надіслало до СБУ запит з проханням про коментар. На момент публікації відповідь не надійшла.

Про те, що відомий український банкір Денис Кірєєв може працювати на російські спецслужби, йшлося у розслідуванні «5 каналу», яке було опубліковане за 10 днів до повномасштабного вторгнення. Журналісти стверджували, що за фактом співпраці на Росію, проти Кірєєва, нібито, відкрили кримінальне провадження. У матеріалі також йшлося про дружні зв’язки Кірєєва та Баканова. Незалежних підтверджень цій інформації Радіо Свобода не знайшло.

На запитання «Денис Кірєєв– зрадник чи герой?», Роман Костенко наводить аргументи на користь другого. Російських шпигунів орденами Богдана Хмельницького не нагороджують, каже він і додає, що у цьому питанні він повністю довіряє Буданову, який, за словами Костенка, ймовірно і клопотав про нагородження Кірєєва посмертно.

Кірєєв у нього працював, думаю, Буданов відповідає за ці слова

«Якщо за нього клопотав Кирило Буданов, який безпосередньо є керівником ГУР і каже, що Кірєєв у нього працював, то, я думаю, Буданов відповідає за ці слова і знає, що саме ця людина [Денис Кірєєв] робила», – сказав Костенко в коментарі Радіо Свобода.

І навіть якщо припустити, що Кірєєв був російським агентом, то встановити йому покарання мав би суд, додає Костенко: «Ми не маємо перетворюватися на Російську Федерацію, в якій виносять вироки десь на вулиці чи на бордюрах».

Якщо ж Кірєєв був розвідником ГУР, то за його безпеку та території України має нести відповідальність держава в особі ГУР, каже Микола Маломуж, колишній голова служби зовнішньої розвідки України.

Держава має захистити свого розвідника і агента

«Розвідник працює у ворожому середовищі, він не може всюди кричати, що він патріот України. Якщо в СБУ були до Кірєєва питання і вони підозрювали його в шпигунській діяльності на корись Росії, то Служба Безпеки повинна була звернутися до розвідки. В тому що сталося, винна держава. Держава має захистити свого розвідника і агента», – констатує Маломуж.

Як саме Кірєєв потрапив до складу української делегації на перших переговорах з Росією і які задачі перед ним там стояли – достеменно невідомо. Як ідеться в публікації WSJ, на присутності Кірєєва за столом переговорів наполіг Кирило Буданов.

Цікава деталь: в офіційній заяві, оприлюдненій Офісом президента 28 лютого 2022 року з приводу прибуття офіційної делегації до Білорусі, імені Кірєєва в переліку делегатів від української сторони не було. Хоча на спільній світлині – за столом під час переговорів – Кірєєв був.

Член делегації, де були Арахамія, Умеров, Резніков

Радіо Свобода звернулося за коментарем до інших учасників української делегації, які 28 лютого брали участь у російсько-українських переговорах у Білорусі – Давида Арахамії, Рустема Умєрова та Олексія Резнікова.

Через їхніх речників та помічників ми поставили їм однакові питання:

чи була в Кірєєва якась визначена роль під час російсько– українських переговорів?

чи було щось особливого в його поведінці?

та хто і як представив їм Дениса Кірєєва, як учасника делегації?.

Давид Арахамія, голова парламентської фракції «Слуга народу» спочатку погодився відповісти на питання Радіо Свобода письмово, однак, за деякий час його речниця повідомила, що Арахамія утримається від коментарів.

Від Рустема Умєрова та Олексія Резнікова відповідь, на момент публікації, також не надійшла.

Радіо Свобода оприлюднить відповіді СБУ, ДБР та інших згаданих у цьому матеріалі осіб, як тільки їхні відповіді будуть отримані.