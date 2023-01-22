Буданов: «знаю всіх людей, які стратили» співробітника ГУР Кірєєва

Очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов в інтерв’ю Радіо Свобода заявив, що знає «всіх людей, які стратили» банкіра Дениса Кірєєва, який був штатним співробітником ГУР і учасником українсько-російських переговорів у Білорусі.

«Я чудово знаю всіх цих людей, які його стратили», – сказав Буданов.

Водночас він відмовився повідомляти про те, де ці люди зараз і чи працюють вони досі в СБУ.

«Знову ж таки йде слідство. Його проводить ДБР. Будь ласка, всі запитання до них. Я не маю права коментувати таку інформацію», – сказав голова ГУР.

За словами очільника ГУР, слідство, яке веде Державне бюро розслідувань, має відповісти на запитання, чому Кірєєва, який їхав на запрошення Служби безпеки в будівлю СБУ, «за 200 метрів, не доїжджаючи будівлі», перехоплюють співробітники СБУ, «відвозять трошки далі, ніж в цю будівлю, а труп викидають на вулицю».

Раніше видання The Wall Street Journal опублікувало статтю, в якій розповіло, що розвідка України дізналася про те, що президент Росії Володимир Путін віддав наказ про повномасштабне вторгнення, зокрема про намір наступати на Київ, від українського фінансиста і розвідника Дениса Кірєєва.

Кірєєв брав участь у російсько-українських переговорах наприкінці лютого і був убитий у Києві на початку березня за нез’ясованих обставин.

5 березня, в день другого раунду переговорів Кірєєв разом зі своєю охороною та агентами військової розвідки, які теж мали брати участь у поїздці до Білорусі, вирушив на київський вокзал. Він попередив охоронців, що їм не варто втручатися у разі його арешту, повідомило видання із посиланням на джерела.

За даними WSJ, у центрі Києва кілька автомобілів із агентами Служби безпеки України перехопили машину Кірєєва. Його охоронців роззброїли, а самого Кірєєва посадили у мікроавтобус та відвезли у невідомому напрямку. Приблизно через півтори години його знайшли мертвим.

Українські ЗМІ з посиланням на джерела писали, що його запідозрили у держзраді. Проте Головне розвідувальне управління (ГУР) Міноборони України повідомило, що Кірєєв був його співробітником і загинув під час виконання «спеціального завдання».

За повідомленням ГУР, Кірєєв був одним із трьох розвідників, загиблих під час виконання спеціальних завдань. Окрім нього, ГУР повідомило про загибель Олексія Долі й капітана Збройних сил, Героя України Валерія Чибінєєва.

Дениса Кірєєва поховали як героя. Президент України Володимир Зеленський підписав документи про нагородження його посмертною медаллю за «винятковий внесок у захист державного суверенітету та державної безпеки».

Радіо Свобода звернулося за коментарем і до ДБР, і до СБУ, відповіді наразі не надходило.

Радник офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що українського банкіра Дениса Кірєєва вбили через те, що в перші дні війни силовим відомствам України бракувало координації.