Буданов каже, що мав розмову з Бакановим після вбивства Кірєєва працівниками СБУ

Очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявляє, що мав розмову з тодішнім керівником Служби безпеки Іваном Бакановим після того, як в автомобілі СБУ в Києві 5 березня вбили​ учасника українсько-російських переговорів у Білорусі, штатного співробітника ГУР Дениса Кірєєва. Про це Буданов розповів в інтерв’ю Радіо Свобода.

«Авжеж мав. Це була моя остання з ним розмова», – сказав Буданов. За його словами, Баканов «не зміг нічого толком пояснити».

Як заявив очільник ГУР, він особисто знав Кірєєва з 2009 року і версію про те, що Кірєєв міг працювати на Росію, відкидає категорично.

«Я, як керівник спецслужби, впевнений, що людина, яка була нашим співробітником, не була шпигуном. Це, по-перше. По-друге, я пана Кірєєва особисто знаю з 2009 року… Далі. Він досить багато років співпрацював з усіма колишніми керівниками нашої структури… І вагомим, на мій погляд, моїм аргументом буде те, що він проходив усі перевірки тут, в тому числі і на детекторі брехні. Це теж задокументовано, записано і все лежить тут в архівах», – сказав Буданов.

За словами очільника ГУР, слідство, яке веде Державне бюро розслідувань, має відповісти на запитання, чому Кірєєва, який їхав на запрошення Служби безпеки в будівлю СБУ, «за 200 метрів, не доїжджаючи будівлі», перехоплюють співробітники СБУ, «відвозять трошки далі, ніж в цю будівлю, а труп викидають на вулицю».

Раніше видання The Wall Street Journal опублікувало статтю, в якій розповіло, що розвідка України дізналася про те, що президент Росії Володимир Путін віддав наказ про повномасштабне вторгнення, зокрема про намір наступати на Київ, від українського фінансиста і розвідника Дениса Кірєєва.

Кірєєв брав участь у російсько-українських переговорах наприкінці лютого і був убитий у Києві на початку березня за нез’ясованих обставин.

5 березня, в день другого раунду переговорів Кірєєв разом зі своєю охороною та агентами військової розвідки, які теж мали брати участь у поїздці до Білорусі, вирушив на київський вокзал. Він попередив охоронців, що їм не варто втручатися у разі його арешту, повідомило видання із посиланням на джерела.

За даними WSJ, у центрі Києва кілька автомобілів із агентами Служби безпеки України перехопили машину Кірєєва. Його охоронців роззброїли, а самого Кірєєва посадили у мікроавтобус та відвезли у невідомому напрямку. Приблизно через півтори години його знайшли мертвим.

Українські ЗМІ з посиланням на джерела писали, що його запідозрили у держзраді. Проте Головне розвідувальне управління (ГУР) Міноборони України повідомило, що Кірєєв був його співробітником і загинув під час виконання «спеціального завдання».

За повідомленням ГУР, Кірєєв був одним із трьох розвідників, загиблих під час виконання спеціальних завдань. Окрім нього, ГУР повідомило про загибель Олексія Долі й капітана Збройних сил, Героя України Валерія Чибінєєва.

Дениса Кірєєва поховали як героя. Президент України Володимир Зеленський підписав документи про нагородження його посмертною медаллю за «винятковий внесок у захист державного суверенітету та державної безпеки».

Радіо Свобода звернулося за коментарем і до ДБР, і до СБУ, відповіді наразі не надходило.

Радник офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що українського банкіра Дениса Кірєєва вбили через те, що в перші дні війни силовим відомствам України бракувало координації.