СБУ передала до суду матеріали за обвинуваченням 55 депутатів Держдуми РФ за підтримку «Л/ДНР»

Служба безпеки України повідомила про скерування до суду обвинувальних актів щодо 55 депутатів Державної думи Росії у справі про їхнє сприяння розв’язанню повномасштабної війни проти України.

«15 лютого минулого року вони (депутати – ред.) підтримали постанову щодо звернення до президента РФ з проханням визнати «незалежність» тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей. Крім цього, 22 лютого російські депутати проголосували за ратифікацію «договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи» між країною-агресором і терористичними організаціями «Л/ДНР». Уже наступного дня на підставі ухвалених договорів ватажки терористів звернулися до російського президента з проханням надати допомогу у відбитті надуманої ними воєнної агресії. 24 лютого РФ піддала всю територію України ракетно-бомбовим ударам та ввела війська на півдні, півночі та сході», – йдеться в повідомленні.

Слідчі СБУ повідомили фігурантам про підозри за статтею про посягання на територіальну цілісність та недоторканність України.

«Наразі Служба безпеки завершила розслідування і направила до суду обвинувальні акти стосовно депутатів Держдуми РФ. Посадовцям загрожує покарання до 15 років ув’язнення або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Тривають комплексні заходи для притягнення винних до відповідальності за злочини проти України.

Повний список російських депутатів під підозрою СБУ публікує на своєму сайті.

21 лютого 2022 року президент Росії Володимир Путін визнав незалежність окупованих частин Донбасу, де діють угруповання «ЛНР» і «ДНР». Під приводом їх захисту 24 лютого Путін розпорядився розпочати повномасштабну війну проти України, яку влада Росії називає «спеціальною військовою операцією».