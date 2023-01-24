СБУ повідомила підозру телеведучій Панченко – підтримала окупацію Маріуполя

Служба безпеки України повідомила про підозру колишній ведучій телеканалів Медведчука, яка підтримала окупацію Маріуполя.

Як повідомляє пресслужба відомства, правоохоронці зібрали вичерпну доказову базу на Діану Панченко, яка публічно виправдовує російську збройну агресію проти України.



«Раніше вона працювала на підсанкційних телеканалах підозрюваного у державній зраді Віктора Медведчука, де поширювала антиукраїнські наративи Москви. Після початку повномасштабного вторгнення колишня телеведуча підтримала російських загарбників та згодом виїхала до тимчасово окупованого Донецька. Там вона продовжила поширювати ворожу пропаганду у вигляді маніпулятивних сюжетів на користь країни-агресора. Крім цього, фігурантка створила так званий «документальний фільм», в якому виправдовує воєнні злочини російських окупантів проти мирних жителів Маріуполя», – йдеться у повідомленні.

За даними СБУ, для поширення «деструктивного контенту» вона активно використовує соцмережі, у тому числі заборонені в Україні.



Слідчі Служби безпеки повідомили Діані Панченко про підозру за ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виготовлення та поширення, в тому числі повторно та з використанням засобів масової інформації, матеріалів, у яких міститься виправдовування збройної агресії російської федерації проти України).



Тривають заходи для притягнення фігурантки до відповідальності за злочини проти України, додають у СБУ.

Раніше у січні РНБО запровадила санкції проти колишньої української телеведучої, яка зараз знімає пропагандистські ролики на окупованих територіях, Діани Панченко.

Діана Панченко раніше працювала в Україні на каналах, пов’язаних із Віктором Медведчуком. За даними медіа, вона виїхала з країни в серпні 2022 року. Панченко заявила, що справу проти неї порушили за те, що вона «просто дала слово жителям Донбасу».