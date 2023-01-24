Опубліковано указ про санкції проти 22 діячів РПЦ. У списку – племінник російського патріарха Кирила

Опубліковано список представників Російської православної церкви, проти яких запроваджено санкції, за рішенням Ради нацбезпеки і оборони. Указ є на сайті Офісу президента і датується 23 січням.

В указі «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», серед інших, є:

племінник російського патріарха Кирила Михайло Гундяєв, представник РПЦ у Всесвітній раді церков у Женеві;

т.в. о. керівника пресслужби патріарха Московського і всієї Русі Володимир Легойда;

заступник голови Синодального відділу із взаємин церкви з суспільством та ЗМІ Вахтанг Кіпшидзе;

відповідальний за відносини РПЦ та Росгвардії, член Синоду Роман Богдасаров.

Повний список підсанкційних осіб з орбіти РПЦ можна переглянути ТУТ.

Санкції передбачають блокування особистих активів, а також активів, якими підсанкційні особи могли користуватися через третіх осіб. Проти Легойди та Кіпшидзе обмеження введені на п’ять років. Проти шести осіб зі списку − митрополита Будапештського та Угорського Іларіона, протоієрея Миколи Балашова, архієпископа Сиктивкарського та Комі-Зирянського Питирима (Павла Волочкова), протоієреїв Артемія Володимирова та Андрія Ткачова та професора Московської духовної академії Олексія Осипова – санкції діятимуть 30 років.

Легойда раніше називав санкції проти релігійних діячів «нонсенсом» та «відмовою від здорового глузду», наголошуючи на необхідності зберігати канали комунікації.

Про те, що РНБО запровадила санкції проти 22 російських церковників стало відомо 23 січня.

Минулого тижня у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт щодо діяльності в Україні релігійних організацій, спрямований, за словами представника уряду в парламенті Тараса Мельничука, на унеможливлення діяльності в Україні релігійних організацій, керівний центр (управління) яких розташований за межами України в державі, що здійснює збройну агресію проти України.

В УПЦ (МП) наразі не реагували на цей законопроєкт, але раніше у травні минулого року УПЦ оголосила курс на незалежність від Московського патріархату, заявивши про самостійність і незалежність від Москви. Проте після цього у Російській православній церкві (РПЦ) сказали, що єдність із УПЦ (МП) зберігається.

2 грудня 2022 року президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО від 1 грудня про санкції щодо афілійованих з центрами впливу в Росії релігійних організацій. За рішенням самого РНБО, уряд у двомісячний термін мав внести на розгляд парламенту відповідний законопроєкт про унеможливлення діяльності в Україні таких релігійних організацій.

Пізніше Зеленський сказав, що кроки щодо «духовної незалежності» України триватимуть, люди їх підтримують.