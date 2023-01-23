РНБО запровадила санкції проти 22 російських церковників

Рада національної безпеки й оборони України ухвалила рішення про запровадження санкцій проти 22 російських духовних осіб, зокрема проти 21 представника Російської православної церкви, а також голови Духовної ради російського Об’єднаного союзу християн віри євангельської (п’ятидесятників).

«Сьогоднішнє рішення РНБО стосується нашої духовної незалежності, яку ми посилюємо й будемо посилювати. Запроваджені санкції проти 22 осіб – громадян Росії, які, прикриваючись духовністю, підтримують терор і геноцидну політику», – заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

Голова держави підписав указ, який вводить у дію запроваджені РНБО санкції. Як йдеться в документі, пропозиції щодо запровадження обмежувальних заходів вносили Кабінет міністрів і Служба безпеки України.

Минулого тижня у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт щодо діяльності в Україні релігійних організацій, спрямований, за словами представника уряду в парламенті Тараса Мельничука, на унеможливлення діяльності в Україні релігійних організацій, керівний центр (управління) яких розташований за межами України в державі, що здійснює збройну агресію проти України.

В УПЦ (МП) наразі не реагували на цей законопроєкт, але раніше у травні минулого року УПЦ оголосила курс на незалежність від Московського патріархату, заявивши про самостійність і незалежність від Москви. Проте після цього у Російській православній церкві (РПЦ) сказали, що єдність із УПЦ (МП) зберігається.

2 грудня 2022 року президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО від 1 грудня про санкції щодо афілійованих з центрами впливу в Росії релігійних організацій. За рішенням самого РНБО, уряд у двомісячний термін мав внести на розгляд парламенту відповідний законопроєкт про унеможливлення діяльності в Україні таких релігійних організацій.

Пізніше Зеленський сказав, що кроки щодо «духовної незалежності» України триватимуть, люди їх підтримують.

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