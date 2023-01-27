У РФ вже немає спроможності виробляти досить ракет, щоб «постійно тероризувати» Україну ударами – Данілов

Росія не має змоги виробляти таку кількість ракет, щоб довго і постійно «тероризувати» Україну масованими ракетними ударами, заявив в ефірі Радіо Свобода секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов.

«Ми чітко рахуємо всі ракети, які відправляють ці мерзотники на нашу країну… Спроможності виробляти таку кількість для того, щоб вони могли нас постійно на довгий проміжок часу тероризувати, у них вже немає. І це не лише інформація апарату РНБО, у нас є зведена інформація всіх наших структур. Єдине застереження, я вже про нього говорив, якщо не дай Боже їм будуть допомагати Іран або якісь інші країни, але ми про це будемо відразу знати і будемо на це реагувати», – сказав секретар РНБО.

Данілов сказав, що знає точне число ракет, яке залишилося в Росії, але відмовився його назвати.

«Ви бачите, що вони вже знижують інтенсивність (масованих ударів – ред.)», – додав він.

Зранку 26 січня армія РФ здійснила черговий масований ракетний обстріл України, якому передував обстріл іранськими «Шахедами» уночі. Усього було здійснено 55 пусків ракет, 47 ракет збили українські сили ППО. Про факти влучань повідомила влада Вінниччини; Одещини – там постраждали два об’єкти критичної інфраструктури. На Київщині також зафіксували влучання в об’єкт енергетики. Два вибухи прогриміли у Києві – у Дніпровському і Голосіївському районах.

Ураження загалом зафіксували в 11 областях. Унаслідок атаки у кількох регіонах відбувалися екстрені відключення електроенергії. У напрямку Києва летіло близько 20 крилатих ракет, всі з яких збила протиповітряна оборона. За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, унаслідок атаки загинули 11 людей, ще 11 травмовані.

За даними «Укренерго», українська енергосистема вже зазнала 13 ракетних атак Росії та 15 ударів безпілотниками по своїх об’єктах.