«Укренерго»: зберігається значний дефіцит потужності в енергосистемі

В енергосистемі України зберігається значний дефіцит потужності, повідомила 1 лютого компанія «Укренерго».

«Причина дефіциту: внаслідок 13 ракетних і 15 дронових російських атак пошкоджені електростанції (генеруючі потужності) і високовольтні мережі системи передачі. Пошкодження складні й масштабні. Енергосистема все ще відновлюється від завданих ударів. Крім того, декілька блоків теплових електростанцій із технологічних причин перебувають у ремонті», – йдеться в повідомленні.

За даними «Укренерго», у результаті виробництво електроенергії на працюючих електростанціях не може повністю покрити споживання.

До всіх обленерго доведені «дещо збільшені» ліміти споживання, які діють упродовж доби, додали у компанії.

«Наразі перевищення лімітів не фіксується. Водночас упродовж доби у разі недотримання лімітів будуть застосуватись аварійні відключення», – йдеться в повідомленні.

В «Укренерго» також повідомили, що триває відновлення об’єктів енергетичної інфраструктури, пошкоджених під час останньої масованої атаки РФ 26 січня.

«Укренерго», виробники електроенергії та обленерго постійно працюють над відновленням пошкоджених об’єктів, уражених атаками ворога. Однак після кожної наступної атаки росіян по енергетичній інфраструктурі відновлення стає все складнішим і триває довше», – заявили у компанії.

Під час останньої масованої атаки – 26 січня – армія РФ здійснила черговий масований ракетний обстріл України. Військові повідомили, що під час атаки Росія здійснила 55 пусків ракет повітряного та морського базування, сили протиповітряної оборони Збройних сил України знищили 47 крилатих ракет.