«Укренерго»: після масованої атаки «найбільші проблеми» з електрикою залишаються на Одещині

Голова правління компанії «Укренерго» Володимир Кудрицький заявляє, що після сьогоднішньої російської масованої атаки «найбільші проблеми» з електрикою залишаються на Одещині.

«Всю ніч практично тривала атака на енергетичну інфраструктуру дронами-камікадзе. Після цього ворог вдень обстріляв ракетами енергетичну інфраструктуру…Сьогодні загинув наш колега, двоє зазнали поранень. Наразі ми вже стабілізували ситуацію в енергосистемі. У нас найбільші проблеми залишаються тільки на Одещині, там заживлена наразі критична інфраструктура, починаємо заживлення спостерігачів. В інших областях ситуація вже стабілізована, зокрема у Київській області та Києві ми перейшли до відключень за графіками. Це при тому, що сьогодні досить масований був обстріл – постраждало декілька об'єктів «Укренерго», декілька магістральних підстанцій. Але нам вдалося досить швидко ситуацію стабілізувати», – розповів він в ефірі національного телемарафону.

За його словами, через російські атаки є «значний дефіцит» в енергосистемі.



«Значним він є через те, що протягом попередніх атак ворог пошкодив значну кількість електростанцій. Вони досі в повній мірі не відновили свою роботу. Тому дефіцит у нас є цілодобово», – пояснив Кудрицький.

Після атаки військ РФ 26 січня у компанії «Укренерго» повідомили, що пошкоджене енергетичне обладнання в декількох регіонах України. За словами міністра енергетики Германа Галущенка, найскладніша ситуація в Київській, Одеській та Вінницькій областях.

На Одещині уточнили, що через російські удари постраждали два об’єкти критичної інфраструктури. Також про факти влучань повідомила влада Вінниччини та Київщини.

Росія розпочала удари по енергетичній інфраструктурі України перед початком опалювального сезону, торік у жовтні. За цей час їй вдалося значно скоротити електричну генерацію, а також частково порушити єдність енергетичної системи України.