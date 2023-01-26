Масована атака РФ: у ДСНС повідомили про 11 загиблих

Внаслідок сьогоднішньої масованої російської атаки на Україну загинули 11 людей, ще 11 поранені, повідомив речник ДСНС Олександр Хорунжий.



«Внаслідок терористичних атак як дронами, так і ракетами було ураження в 11 областях – виникло дві пожежі, пошкоджено 35 будівель. Постраждали 11 осіб і загинули також, на жаль, 11 людей. Це інформація станом на 15:00», — розповів він в ефір національного телемарафону.

За його словами, найбільше пошкоджених внаслідок сьогоднішньої атаки будинків на Київщині.

Зранку 26 січня армія РФ здійснила черговий масований ракетний обстріл України. Військові повідомили, що під час атаки Росія здійснила 55 пусків ракет повітряного та морського базування, сили протиповітряної оборони Збройних сил України знищили 47 крилатих ракет.

Про факти влучань повідомила влада Вінниччини, де обійшлося без жертв, Одещини – там постраждали два об’єкти критичної інфраструктури, але також без людських жертв. На Київщині також зафіксували влучання в об’єкт енергетики. Два вибухи прогриміли у Києві – у Дніпровському і Голосіївському районах. У столиці, за даними влади, одна людина загинула і двоє поранені. Через обстріли вчергове виникли проблеми з енергозабезпеченням.