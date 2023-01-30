Кілька енергоблоків електростанцій на вихідних вивели в ремонт – «Укренерго»

Триває відновлення енергосистеми після російських ракетних атак, повідомляє компанія «Укренерго» 30 січня.

Попри зростання споживання електроенергії, що характерно для початку робочого тижня, аварійні відключення наразі ніде не застосовувалися, заявив оператор.

«Триває відновлення об’єктів енергетичної інфраструктури, пошкоджених під час масованої атаки 26 січня. Декілька енергоблоків електростанцій виведені у ремонт на вихідних. «Укренерго», виробники електроенергії та обленерго постійно працюють над відновленням пошкоджених об’єктів, уражених атаками ворога. Однак після кожної наступної атаки росіян по енергетичній інфраструктурі відновлення стає все складнішим та триває довше», – йдеться в повідомленні.

За даними «Укренерго», енергосистема України наразі пережила 13 ракетних і 15 дронових атак Росії по її об’єктах.

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Зранку 26 січня армія РФ здійснила черговий масований ракетний обстріл України. Військові повідомили, що під час атаки Росія здійснила 55 пусків ракет повітряного та морського базування, сили протиповітряної оборони Збройних сил України знищили 47 крилатих ракет.

Про факти влучань повідомила влада Вінниччини, де обійшлося без жертв, Одещини – там постраждали два об’єкти критичної інфраструктури, але також без людських жертв. На Київщині також зафіксували влучання в об’єкт енергетики. Два вибухи прогриміли у Києві – у Дніпровському і Голосіївському районах. У столиці, за даними влади, одна людина загинула і двоє поранені.

За даними ДСНС, внаслідок російської атаки загинули 11 людей, ще 11 поранені.