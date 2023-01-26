У Києві та Дніпрі енергетики повернулися до стабілізаційних відключень – Yasno

Попри нові руйнування, яких енергетична інфраструктура зазнала внаслідок чергової російської ракетної атаки, в Києві та Дніпропетровській області вдалося повернутися до стабілізаційних графіків відключення електроенергії, повідомив генеральний директор компанії-постачальника електроенергії Yasno Сергій Коваленко.

"Вистояли черговий обстріл… колегам вдалося відновити електропостачання. Навіть більше, після обіду повернулися до стабілізаційних графіків у Києві та Дніпропетровській області», – написав Коваленко у фейсбуці.

За його словами, на 27 січня є обмеження для Києва 991 МВт вдень і 663 вночі, а для Дніпра і області обмеження становитимуть 1200 МВт вдень і 1208 вночі.

26 січня російські військові здійснили масовану повітряну атаку по території України, зафіксовані ураження в 11 областях. Унаслідок атаки в кількох областях відбувалися екстрені відключення електроенергії. У напрямку Києва летіло понад 15 крилатих ракет, всі з яких збила протиповітряна оборона. Унаслідок атаки загинули 11 людей, ще 11 травмовані.