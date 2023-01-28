Найскладніша ситуація зі світлом в Одеській області – «Укренерго»

Станом на ранок суботи, 28 січня, в Україні дещо зменшився обсяг споживання електроенергії, що є характерним для вихідних, повідомили в пресслужбі «Укренерго».

Як пояснює оператор, остання атака росіян завдала суттєвих пошкоджень декільком об’єктам високовольтної мережі. Втім, енергосистема все ще відновлюється після попередніх серій ракетних обстрілів армії РФ, які спричинили пошкодження енергоблоків електростанцій.

«У результаті виробництво електроенергії на працюючих електростанціях не може повністю покрити споживання», – пояснюють в «Укренерго».

Щодо обмеження споживання, то сьогодні до всіх обленерго доведені ліміти, які діють упродовж доби, зазначили енергетики.

«Наразі триває відновлення об’єктів енергетичної інфраструктури, пошкоджених під час масованої атаки 26 січня. При цьому найскладніша ситуація фіксується в Одеській області, де через значні пошкодження відновлення планової схеми живлення регіону потребує більше часу, ніж раніше», – йдеться в повідомленні.

Після атаки військ РФ 26 січня у компанії «Укренерго» повідомили, що пошкоджене енергетичне обладнання в декількох регіонах України. За словами міністра енергетики Германа Галущенка, найскладніша ситуація в Київській, Одеській та Вінницькій областях.

На Одещині уточнили, що через російські удари постраждали два об’єкти критичної інфраструктури. Також про факти влучань повідомила влада Вінниччини та Київщини.

Росія розпочала удари по енергетичній інфраструктурі України перед початком опалювального сезону, торік у жовтні. За цей час їй вдалося значно скоротити електричну генерацію, а також частково порушити єдність енергетичної системи України.