Київ наближається до планових відключень, але дефіцит все ще значний – Коваленко

Відключення електроенергії в Києві наблизилися до графіків, повідомив генеральний директор компанії Yasno Сергій Коваленко увечері 18 січня.

«Черговий день в екстрених відключеннях у Києві. Але ми вже максимально наблизилися до стабілізаційних графіків. Орієнтуємося, що завтра місто включається у нього. Проте дефіцит залишається значним. Сьогодні обсяги споживання становили 952 МВт вдень», – заявив він.

Водночас на завтра національна компанія «Укренерго» дає Києву обмеження в 938 мегаватт удень, відтак Коваленко прогнозує, що відключення можливі і в світло-сірих зонах графіку.

Генеральний директор Yasno також прокоментував скарги споживачів на те, що торговельні центри й магазини продовжують працювати під час відключень. Він припустив, що йдеться про заклади, які мають альтернативні джерела енергії.

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«Тут подбали про забезпечення світлом завчасно, оскільки розуміють, що це і робочі місця, і комфорт для клієнтів, і змога для них же підзарядитися, погрітися. Я особисто знаю кілька таких торговельних центрів і вважаю, що їхнє бажання мати світло і ділитися ним – важливе і схвальне», – вважає Коваленко.

Росія розпочала удари по енергетичній інфраструктурі України перед початком опалювального сезону, 10 жовтня. За цей час їй вдалося значно скоротити електричну генерацію, а також частково порушити єдність енергетичної системи України. Через це є частина областей, де відключення світла є мінімальними, є такі де відключення відбуваються за графіком, але є й такі, де до регулярних додаються ще й аварійні відключення.