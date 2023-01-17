Останній масований удар РФ: Шмигаль розповів про наслідки для енергетики

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що внаслідок російського ракетного обстрілу 14 січня пошкоджено дев’ять блоків теплових електростанцій, три магістральні підстанції та одну повітряну лінію.

«Остання масована атака мала деструктивні наслідки й для української енергетики. Зазнали пошкоджень об’єкти генерації: один блок теплової електростанції на сході та вісім блоків теплових електростанцій на заході нашої країни. Пошкоджено три магістральні підстанції та одну повітряну лінію», – сказав Шмигаль на засіданні уряду.

За його словами, це призвело до зростання дефіциту потужності в енергосистемі, через що щодня, починаючи з 15 січня, застосовуються аварійні відключення.

Шмигаль додав, що, попри масовану атаку, енергосистема «вистояла, залишилася цілісною та керованою».

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Вранці 14 січня, а потім і пообіді у багатьох областях України було чутно вибухи. Влада повідомляла про роботу сил протиповітряної оборони. Такі повідомлення надходили з Миколаївської, Дніпропетровської, Вінницької, Львівської областей, з Києва, Одеси, Кривого Рогу, Харкова. Через влучання в об’єкти інфраструктури влада попередила про обмеження в подачі енергоносіїв. Крім ураження об’єктів критичної інфраструктури, постраждала і цивільна. У Дніпрі російська ракета влучила у житловий будинок. Загинули 45 людей, десятки поранені.