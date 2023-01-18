«Укренерго»: генерація не покриває чверті споживання електрики, аварійні відключення – у 8 областях  

Енергогенеруючі підприємства на сьогодні не покривають і чверті споживання електрики в Україні, тому аварійні відключення застосовані у восьми областях, повідомляє у середу НЕК «Укренерго».

«Споживання електроенергії: прогнозується дещо меншим, ніж учора. Цьому сприяє потепління. Водночас зберігається суттєвий дефіцит потужності в енергосистемі, особливо у вечірній пік споживання. Наразі генерація не покриває четверть споживання в країні», – йдеться в повідомленні компанії у фейсбуці.

Повідомляється, що через перевищення лімітів споживання застосовані аварійні відключення у Харківській, Донецькій, Дніпропетровській, Кіровоградській, Запорізькій, Київській, Житомирській та Черкаській областях.

«Також у районі бойових дій на Харківщині та Донеччині є пошкодження у мережах обленерго», – попередили в «Укренерго», зазначивши, що попри «оперативні ремонти, після кожного наступного ракетного чи удару БПЛА росіянами по енергетичній інфраструктурі відновлення стає все складнішим та триває довше».

За даними «Укренерго», понад 10 ГВт основних встановлених потужностей наразі недоступні українській енергосистемі через захоплення військами РФ. Це найбільша в Україні та Європі Запорізька АЕС, Запорізька ТЕС, Луганська ТЕС, Вуглегірська ТЕС та Каховська ГЕС. Крім того, на тимчасово окупованих територіях півдня є більшість вітрових та сонячних електростанцій.

Росія розпочала удари по енергетичній інфраструктурі України перед початком опалювального сезону, 10 жовтня. За цей час їй вдалося значно скоротити електричну генерацію, а також частково порушити єдність енергетичної системи України. Через це є частина областей, де відключення світла є мінімальними, є такі де відключення відбуваються за графіком, але є й такі, де до регулярних додаються ще й аварійні відключення.