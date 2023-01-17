Дефіцит в енергосистемі Києва залишається суттєвим – гендиректор Yasno

Генеральний директор YASNO Сергій Коваленко заявляє, що дефіцит в енергосистемі Києва залишається суттєвим.

«Дефіцит залишається суттєвим. Київ сьогодні мав обмеження в 952 МВт. Цих лімітів недостатньо, щоб перейти з екстрених відключень, до планових, стабілізаційних. Графіки не діють…На завтра прогнозовані обмеження такі ж, як і сьогодні. Сказати, чи втримаємося ми у графіках завтра, поки важко», – написав він у фейсбуці.

Коваленко також пояснив, чому, попри економію та потепління, обсяги споживання поки не падають.

«Чому так? Найбільш імовірно, справа у відкладеному споживанні, коли після відновлення постачання ми починаємо «надолужувати». Заряджаємо те, що сіло, робимо щось, що не встигли, поки світла не було. І це нормально. Як тільки ліміти від Укренерго стануть більші і ми зможемо повернутися до графіків, то і відкладений попит почне спадати», – додав він.

14 січня Росія завдала чергового масованого удару. Повідомлялося, що війська РФ атакували об’єкти критичної інфраструктури Києва, на одному з об’єктів критичної інфраструктури Київщини сталося загоряння.

Сергій Коваленко 15 січня заявив, що після обстрілу низка ТЕС не працює через серйозні пошкодження, а прогнозувати терміни відновлення зарано.