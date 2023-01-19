У Києві ліміт споживання сьогодні покрив 60% потреб міста – Коваленко

У Києві протягом дня 19 січня тривали стабілізаційні відключення, заявив генеральний директор компанії Yasno Сергій Коваленко увечері в четвер.

При цьому, за його словами, відключення електроенергії в світло-сірих зонах графіку також були через значні обмеження.

«На завтра НЕК Укренерго дає на місто 952 МВт для споживання. Це покриє 60% потреб міста (Києва – ред.), отже ми залишаємося у графіках. На Дніпропетровську область ліміти становлять 1192 МВт, це 54% від потреби», – повідомив очільник енергопостачальної компанії.

Він наголосив на важливості оплати рахунків за електроенергію. За даними Коваленка, рівень оплат комунальних послуг впав після початку повномасштабної війни, відтак скоротився й бюджет на ремонт і обслуговування мереж.

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«Попри обмеження електроенергії і усі незручності, які з ними пов’язані, важливо, щоб усі вчасно сплачувати за спожиту електроенергію. Оскільки в тарифі 20% – це витрати на експлуатацію мереж», – закликав він.

За даними «Укренерго», споживання електроенергії знижується через теплу погоду, проте дефіцит потужності в енергосистемі зберігається.

Росія розпочала удари по енергетичній інфраструктурі України перед початком опалювального сезону, 10 жовтня. За цей час їй вдалося значно скоротити електричну генерацію, а також частково порушити єдність енергетичної системи України. Через це є частина областей, де відключення світла є мінімальними, є такі де відключення відбуваються за графіком, але є й такі, де до регулярних додаються ще й аварійні відключення.