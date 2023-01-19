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Херсон частково знеструмлений після російських обстрілів – влада

Наразі відключені від електропостачання понад 15 000 абонентів

Частина Херсона залишилася у четвер без енергопостачання внаслідок обстрілів із боку російських військ, повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич.

«Часткове відключення електроенергії в Херсоні через обстріли.У зв’язку з ударами армії РФ було відключено від електропостачання понад 15 000 абонентів. Наразі триває робота з обстеження мереж та переключення споживачів», – написав Янушевич у Telegram.

У компанії «Укренерго» раніше заявили, що виробники електроенергії та обленерго постійно працюють над відновленням пошкоджених об’єктів, уражених атаками військ РФ. Однак після кожної наступної атаки по енергетичній інфраструктурі відновлення стає все складнішим та триває довше.

11 листопада 2022 року Міноборони України повідомило, що Херсон повертається під контроль української армії. У центрі міста підняли український прапор. Відтоді місто регулярно обстрілюють війська РФ.

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