Тепла погода сприяє зниженню споживання електрики, але дефіцит ресурсу досі суттєвий – «Укренерго»

Компанія «Укренерго» прогнозує зниження споживання електроенергії через теплу погоду на четвер порівняно з 18 січня, але вказує на збереження суттєвого дефіциту потужності в енергосистемі, пов’язаного з пошкодженнями ліній та генерації.

«Дефіцит потужності в енергосистемі зберігається суттєвий, особливо у вечірній пік, коли генерація може покрити тільки три четвертих споживання… Перевищення лімітів призводить до ризиків створення аварійних ситуацій в енергосистемі. Тому для їх попередження застосовуються аварійні відключення», – повідомили в компанії.

В «Укренерго» зазначили, що напередодні завершився ремонт автотрансформатора на одній з підстанцій у Дніпровському регіоні. Також відновили вкотре пошкоджену лінію електропередачі, яка з’єднує Запорізьку атомну електростанцію з енергосистемою України.

За даними «Укренерго», понад 10 ГВт основних встановлених потужностей наразі недоступні українській енергосистемі через захоплення військами РФ. Це найбільша в Україні та Європі Запорізька АЕС, Запорізька ТЕС, Луганська ТЕС, Вуглегірська ТЕС та Каховська ГЕС. Крім того, на тимчасово окупованих територіях півдня є більшість вітрових та сонячних електростанцій.

Росія розпочала удари по енергетичній інфраструктурі України перед початком опалювального сезону, 10 жовтня. За цей час їй вдалося значно скоротити електричну генерацію, а також частково порушити єдність енергетичної системи України. Через це є частина областей, де відключення світла є мінімальними, є такі де відключення відбуваються за графіком, але є й такі, де до регулярних додаються ще й аварійні відключення.