Ремонт високовольтних ліній та підстанцій прискорять за рахунок відмови від оцінки впливу на довкілля

У Міністерстві енергетики України повідомили, що уряд схвалив постанову, яка знімає вимогу проведення оцінки впливу на довкілля при будівництві повітряних ліній електропередачі напругою 220 кВ і більше та підстанцій напругою 330 кВ і більше у період дії воєнного стану.

«Рішення сприятиме максимально терміновому та ефективному відновленню об’єктів енергетичної системи України, пошкоджених або зруйнованих внаслідок російської військової агресії», – йдеться в повідомленні.

За даними «Укренерго», енергосистема України пережила дев’ять масованих ракетних атак та 12 атак БПЛА з боку військ РФ і все ще потребує значних ресурсів та часу на відновлення. Ремонтні бригади працюють цілодобово. Заживлені всі об’єкти критичної інфраструктури, але електрика споживачам подається з перебоями.